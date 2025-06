Mihaľovski deski prinesú do Michaloviec ochotnícke divadlo a nárečia

Michalovce 20. júna (TASR) - Divadelné podujatie Mihaľovski deski v Michalovciach sa tento rok uskutočňuje v rozšírenej, dvojdňovej verzii. V piatok a sobotu (21. 6.) ponúkne návštevníkom program v priestoroch veľkej sály Mestského kultúrneho strediska (MsKS) Michalovce a v átriu mestského úradu. Ako pre TASR uviedol riaditeľ MsKS Miroslav Kisty, festival je výnimočný tým, že sa hrá v nárečí a to nielen v zemplínskom.



Tohtoročnou novinkou je aj literárna súťaž Slovo domova 2025, určená žiakom základných a stredných škôl. „Oslovili sme školy z okresu Michalovce a deti, ktoré píšu vlastné texty v nárečí, aby sa zapojili. Ich práce vyhodnotíme počas piatkového dopoludnia,“ doplnil Kisty. Súčasťou programu bude aj beseda s odborníkom na regionálne nárečia.



Sobotné vystúpenia sa uskutočnia vo veľkej sále MsKS. O 16.00 h sa divákom predstaví bábkové divadlo so záhoráckym predstavením Janíček Okúšánek Nenásytný, po ňom nasleduje Divadlo Na trakoch s inscenáciou Dzjéra do sveta. Vyvrcholením večera bude predstavenie Tarhi Laski.



Organizátorom podujatia je MsKS Michalovce, ktoré ho pripravilo s podporou Fondu na podporu umenia. Mihaľovski deski vznikli v roku 2010 z iniciatívy občianskeho združenia Valal. MsKS sa k projektu pripojilo v roku 2012 a od roku 2018 ho organizuje samostatne. V minulosti sa na podujatí predstavili súbory ako Kladzanské ľudové divadlo KĽUD, Divadlo Na trakoch, divadlo VIDI z Vinného či Radošinské naivné divadlo. „Snažíme sa dávať priestor aj mladým divadelníkom, napríklad žiakom literárno-dramatických odborov základných umeleckých škôl,“ dodal riaditeľ MsKS.