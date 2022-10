Mika: EHMK Trenčín 2026 bude mať dlhodobý dosah na cestovný ruch

Trenčín 13. októbra (TASR) – Projekt Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 nebude len veľkým festivalom v roku 2026, ale ide o transformačný projekt, ktorý využije kultúrne nástroje pre celú krajinu na to, aby sa Slovensko zviditeľnilo v Európe. Počas sympózia k významu EHMK Trenčín 2026 to vo štvrtok v Trenčíne povedala riaditeľka Kreatívneho inštitútu EHMK 2026 Lucia Dubačová.



"Na to, aby sme takúto veľkú ambíciu vedeli naplniť, potrebujeme nielen obrovskú podporu mesta Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ale aj podporu politikov, ministerstiev a štátnych úradníkov," skonštatovala Dubačová.



Podľa generálneho riaditeľa Slovakia Travel Václava Miku bude mať projekt EHMK 2026 merateľný a dlhodobý dosah na cestovný ruch na Slovensku. Naša krajina sa podľa neho potrebuje zviditeľňovať moderným spôsobom a kultúra je dnes jedným z najvýznamnejších ambasádorov Slovenska.



Ako povedal vedúci kancelárie Európskeho parlamentu v SR Robert Sermek, Európsku úniu dnes vnímame ako politický a ekonomický projekt, z ktorého tečú peniaze z eurofondov, ale zabúda sa na veľmi dôležitú súčasť Európskej únie, ktorou je jej rozmanitosť.



"Práve túto rozmanitosť na Slovensku často nevnímame veľmi pozitívne, máme akýsi problém tolerovať niečo iné. Verím, že aj tento projekt pomôže Slovákom lepšie pochopiť, že sme iní, že sme rozmanití a že nemôže byť všetko rovnaké. EHKM Trenčín 2026 dá Trenčínu a celému regiónu príležitosť zviditeľniť sa na mape Európy, ukázať celej Európe svoj úspešný príbeh a otvorí oči Slovákom, ktorí často vnímajú Európsku úniu ako niečo vzdialené," doplnil Sermek.



Podľa štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR Viery Leščákovej vláda schválila na projekt EHMK Trenčín 2026 celkovo 15 miliónov eur. Financie budú určené na aktivity, ktoré tím Trenčín 2026 predstavil v predloženom projekte. Ďalších 40 miliónov eur pôjde na EHMK z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ďalšie investície budú výsledkom rokovaní mesta Trenčín s ministerstvo obrany a ministerstvom dopravy.



"Ministerstvo kultúry nevníma projekt Trenčín 2026 ako izolovaný projekt mesta Trenčín, ale ako veľký projekt, ktorý má celonárodný zásah. Preto je v záujme každého z nás, aby sme spojili sily a spolupracovali s mestom a vytvorili také podmienky, aby sme v roku 2026 mohli byť hrdí na dielo, ktoré sme spoločne vykonali," zdôraznila štátna tajomníčka.



Ako informoval trenčiansky primátor Richard Rybníček, mesto spolu so 40 miliónmi eur z MIRRI získa na infraštruktúrne projekty, ako výstavba divadla, štúdia, kultúrnych centier, okolo 70 miliónov eur.



"Veľkú časť z týchto peňazí budeme chcieť investovať tak, aby investície boli dokončené v roku 2025 a aby sme ich v roku 2026 mohli už využívať," uzavrel Rybníček.