Mikas: Možno uvažovať o rozšírení RÚVZ v Bratislavskom kraji

Bratislava 1. januára (TASR) – Do budúcna možno uvažovať o tom, že v rámci Bratislavského kraja by pribudol ďalší regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Ten by mohol fungovať napríklad pre okresy Malacky, Senec či Pezinok. Pre TASR to povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas, ktorý reagoval na otázku, či je potrebné túto inštitúciu nejakým spôsobom reorganizovať.



Problematické je podľa jeho slov to, že pre celý Bratislavský kraj funguje len jeden RÚVZ, pričom v regióne žije viac ako 680.000 ľudí. Oproti ostatným RÚVZ ide podľa Mikasa o nepomer. Navyše sa tam združuje najviac ľudí a zároveň sa v ňom vyskytujú podľa slov odborníka aj špecificky najväčšie a najťažšie problémy, čo sa týka hygieny a epidemiológie.



"Predsa tá bratislavská aglomerácia, letisko, sídla veľkých národných aj medzinárodných firiem, má svoje špecifiká. Tu by som možno videl do budúcna ako perspektívne posilniť túto oblasť," komentoval hlavný hygienik.



Poukázal na to, že na Slovensku sa aktuálne dosahujú rekordy v počte infikovaných či hospitalizovaných. Preto si myslí, že najdôležitejšou úlohou hygienikov a epidemiológov bude aj naďalej boj s pandémiou.



Domnieva sa, že celý rok 2021 sa bude niesť v znamení očkovania proti novému koronavírusu. Podľa jeho slov pôjde o niekoľkomesačnú prácu, pretože aj vakcíny budú prichádzať na trh postupne. Ako uviedol, aj on osobne sa dá zaočkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Mnohé z opatrení sa podľa slov hlavného hygienika budú musieť dodržiavať aj po tom, ako bude dostupná vakcína.



Povedal tiež, že ÚVZ SR má zo strany rezortov zdravotníctva a financií prísľub pomoci. To, že regionálne úrady verejného zdravotníctva sú poddimenzované, je podľa Mikasa výsledkom desiatok rokov. "Postupne sa budeme snažiť posilniť naše rady. Veľa skúsených kolegov v súčasnosti odchádza do dôchodku, tieto straty budeme musieť nahradiť," povedal s tým, že dôležité je motivovať mladých záujemcov o povolanie aj finančne.



Problematické je podľa jeho slov aj to, že mnohí ľudia, ktorí vyštudujú odbor verejného zdravotníctva, prejdú do iných odborov. Doplnil, že ambíciou ÚVZ SR je zapájať študentov viac do praxe.