Mikloško vyzýva na posilnenie spolupráce v oblasti duševného zdravia

Bratislava 24. novembra (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzýva na posilnenie vzájomnej spolupráce v oblasti duševného zdravia detí. Uviedol to v reakcii na tragickú udalosť na Základnej škole (ZŠ) v Parchovanoch, pri ktorej zomrel 15-ročný žiak.



"Keďže prípad je súčasťou vyšetrovania, komisár iba monitoruje dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa na predmetnej škole a nezasahuje do priebehu trestného konania," zdôraznil Mikloško. V snahe predchádzať podobným tragédiám vyzýva na zlepšenie vzájomnej komunikácie naprieč všetkými školami, rodičmi a inštitúciami, ktoré majú dohľad nad školami a školskými zariadeniami.



"Neustála výmena informácií a spolupráca môžu hrať kľúčovú úlohu pri identifikácii a riešení potenciálnych problémov v oblasti duševného zdravia detí a mládeže," zdôraznil s tým, že bude pokračovať v sledovaní vývoja situácie a aktívne podporovať iniciatívy zamerané na zlepšenie komunikácie a prevenciu rizikových situácií v oblasti duševného zdravia detí.



Žiak deviateho ročníka ZŠ v Parchovanoch (okres Trebišov) v pondelok (20. 11.) dopoludnia počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol.