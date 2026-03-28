< sekcia Regióny
Miklušova väznica pred rekonštrukciou naposledy privíta návštevníkov
Autor TASR
Košice 28. marca (TASR) - Zážitkovú prehliadku Miklušovej väznice pred jej pripravovanou rekonštrukciou ponúka v sobotu Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach. Večerné podujatie sa koná počas piatich vstupov pod názvom "Naposledy s katom v Miklušovej väznici".
Zážitkovú prehliadku bude spájať historický výklad s divadelnými prvkami a silnou atmosférou miesta. „Miklušova väznica tak naposledy vo svojich pôvodných interiérových kontúrach ponúkne nielen historické poznanie, ale najmä intenzívny zážitok, na ktorý budú návštevníci radi spomínať,“ informovalo VSM.
Počas večera sa návštevníci stanú svedkami historizujúcich výjavov, spoznajú mechanizmy výkonu trestu v minulosti a nahliadnu do sveta, kde bol strach a delikty každodennou súčasťou reality. Organizátori upozornili, že kapacita jednotlivých večerných vstupov od 17.00 do 21.00 h je obmedzená a odporúčali zabezpečiť si vstupenky čím skôr, a to v návštevníckom centre múzea na Hrnčiarskej ulici.
Riaditeľ VSM Dominik Béreš priblížil, že zachovalá gotická budova spájajúca dva meštianske domy pretvorená na mestskú väznicu a sídlo kata je už takmer úplne prázdna. „Kurátor väznice spoločne s kolegami - pracovníkmi múzea už exponáty dôkladne zbalili a previezli do depozitárov. Do novej expozície, ktorú projektujeme, sa už nie všetky aj vrátia, aby sme ešte viac podčiarkli súvis s dobovým väzenstvom, súdnictvom a výkonom trestov v Košiciach. Napriek tomu, že už expozícia v doterajšej rokmi overenej podobe nie je na svojom mieste, návštevníci budú v sobotu večer obdivovať viac príbeh, emóciu a atmosféru ako samotné zbierkové predmety,“ uviedol.
Rekonštrukcia Miklušovej väznice spadá pod cezhraničný projekt spolufinancovaný Európskou úniou. Rozpočet pre VSM, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja (KSK), tvorí 1,9 milióna eur a obnova by mala byť ukončená do leta 2027. Informovali o tom vlani v apríli predstavitelia VSM a KSK. Projekt zahŕňa rekonštrukciu štruktúry objektu, ale aj modernizáciu interiéru a exteriéru. Súčasne vznikne moderná expozícia, ktorá ponúkne nový pohľad na históriu väzenstva a príbehy spojené so súdnymi rozsudkami mnohých podôb.
