Miklušovu väznicu čaká rozsiahla obnova za takmer dva milióny eur

Košice 14. apríla (TASR) - Komplexnú rekonštrukciu Miklušovej väznice v Košiciach, ktorá je súčasťou Východoslovenského múzea (VSM), ako aj novú expozíciu v nej prinesie cezhraničný projekt spolufinancovaný Európskou úniou (EÚ). Jeho rozpočet je 1,9 milióna eur a rekonštrukcia by mala byť ukončená do leta 2027. Informovali o tom v pondelok predstavitelia VSM a Košického samosprávneho kraja (KSK).



Miklušova väznica patrí k k najzachovalejším gotickým budovám v meste. Obnova zahŕňa rekonštrukciu štruktúry objektu, ale aj modernizáciu interiéru a exteriéru. Súčasne vznikne moderná expozícia, ktorá ponúkne nový pohľad na históriu väzenstva a príbehy spojené so súdnymi rozsudkami mnohých podôb.



Podľa riaditeľa VSM Dominika Béreša je proces verejného obstarávania aktuálne v prípravnej fáze, týkať sa bude zhotoviteľa stavby a následne aj zhotoviteľa expozície. „Tešíme sa, že približne v júni 2027 budeme môcť otvárať brány novej Miklušovej väznice, a to nielen po technickej stránke, ale aj po stránke modernej expozície, ktorá určite uchváti návštevníkov od najmenšieho veku až po seniorský vek - jednak svojou históriou a autenticitou, ktorú plánujeme zachovať, ale aj modernými technológiami,“ povedal. V expozícii bude dôraz na históriu väzenstva a súdnictva v 16. až 19. storočí, vystavené budú aj mučiace nástroje, hologramy či virtuálna mučiareň. „Chceme oživiť takpovediac pracovisko mestského kata a veríme, že na konci projektu bude nová expozícia ašpirovať na mnohé múzejné či architektonické ocenenia,“ dodal.



Cezhraničný projekt #4museums: Inovatívna ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva je financovaný v rámci programu Interreg Maďarsko - Slovensko. Zahŕňa celkovo štyroch partnerov, okrem VSM sú to Gemersko-malohontské múzeum, obec Iža a maďarské mesto Vásárosnamény. K spolupráci sa pripojili aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Škola umeleckého priemyslu v Košiciach. Za návrhmi obnovy Miklušovej väznice a novej expozície stoja architekti Martin Drahovský a Juraj Izrael.



Celková výška podpory z prostriedkov EÚ predstavuje viac ako 1,5 milióna eur, zvyšok tvorí spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu KSK. „My veríme, že takouto finančnou injekciou a pridaním všetkých moderných prvkov bude Miklušova väznica aj do budúcna lákať návštevníkov nielen do samotnej Miklušovej väznice, ale aj do Košíc, Košického kraja a na východné Slovensko,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Budova Miklušovej väznice v centre historického mesta vznikla spojením dvoch gotických meštianskych domov pochádzajúcich z 13. - 14. storočia. Od začiatku 17. storočia do roku 1911 slúžila ako mestská väznica.



Ako priblížil historik VSM Richard Papáč, v minulosti sa tradovalo, že svoje pomenovanie dostala väznica podľa kata Mikluša, ide však len o legendu. „Pomenovaná bola podľa Franza Miklóssyho, ktorý bol v druhej polovici 19. storočia správca tejto väznice, v podstate úradník platený mestom. Ten sa svojou činnosťou tak vžil do povedomia obyvateľov, že vlastne začali hovoriť, že keď budeš robiť zle, pôjdeš k Miklóšovi, a takto strašili aj svoje deti,“ vysvetlil.