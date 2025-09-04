Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mikovíniho ulica v Trnave je po oprave otvorená

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Opravený úsek od Priemyselnej po Nitriansku ulicu nadviazal na časť od okružnej križovatky na Zelenečskej, ktorá prešla obnovou v roku 2019.

Autor TASR
Trnava 4. septembra (TASR) - Mikovíniho ulica v trnavskej priemyselnej zóne je po oprave povrchu vozovky opäť prejazdná. Opravený úsek od Priemyselnej po Nitriansku ulicu nadviazal na časť od okružnej križovatky na Zelenečskej, ktorá prešla obnovou v roku 2019. Ako však informoval primátor Trnavy Peter Bročka, mesto reklamovalo kvalitu zrealizovaných prác.

„Zhotoviteľ na vlastné náklady v rámci reklamačného konania bude musieť odfrézovať tie časti vozovky, ktoré nepovažujeme za dostatočne kvalitne zrekonštruované,“ priblížil Bročka na utorkovej (2. 9.) tlačovej konferencii. Keďže pôjde o lokálne opravy, vykonajú sa počas prevádzky bez dopravných obmedzení.

V rámci opravy pôvodný kryt vozovky nahradili novou vrstvou asfaltového betónu, opravili kanalizačné vpusty, doplnili cestné obrubníky a výškovo upravili uzávery a poklopy inžinierskych sietí.
