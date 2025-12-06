< sekcia Regióny
Mikuláš príde aj do bratislavskej Reduty
O pestrý hudobný program sa postará Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a mladou flautistkou Ajnou Marosz.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Mikulášsky koncert pre najmenších pripravila na sobotu Slovenská filharmónia (SF). Hudobným popoludním so začiatkom o 16.00 h bude deti sprevádzať Martin Vanek. O pestrý hudobný program sa postará Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a mladou flautistkou Ajnou Marosz. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Spresnila, že po boku komorného orchestra sa predstaví detský spevácky zbor Starého Mesta Sirénčatá so svojím zbormajstrom Lukášom Kunstom a Baletné štúdio Simart s choreografkou Simonou Smutnou.
Hlavnou témou popoludnia v bratislavskej Redute bude svetlo, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou adventu a Vianoc. „Svetelné výzdoby sú súčasťou ulíc, žiaria v oknách a rozžiaria vianočné stromčeky. Svetlo je akosi viac aj v našich srdciach. Je symbolom dobra a radosti. Prináša teplo, láskavosť a pokoj,“ uvádza filharmónia k Mikulášskemu koncertu pre najmenších s tým, že v Koncertnej sieni čaká deti v sobotu popoludní hra so svetlom. „A svetlo prinesú aj umelci v podobe nezabudnuteľných hudobných ukážok,“ avizuje SF.
