Mikuláš v Prešove privíta otužilcov na pohári v zimnom plávaní
Plavci budú súťažiť v kategóriách ženy, muži a juniori v disciplínach prsia 50 a 100 m, voľný spôsob 50 m, 100 m, 250 m, 500 m, 750 m, 1000 m a 100 m o pohár primátora mesta Prešov.
Autor TASR
Prešov 2. decembra (TASR) - Na Prírodnom kúpalisku Delňa v Prešove si v sobotu (6. 12.) v rámci Slovenského pohára v zimnom plávaní zmeria sily takmer stovka plavcov. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, v Prešove sa tieto špecifické preteky uskutočnia tretíkrát.
„Pretekov sa pravidelne zúčastňujú slovenské osobnosti diaľkového plávania, ktoré preplávali napríklad kanál La Manche, Severný kanál a zdolali aj iné diaľkovo-plavecké svetové výzvy - Zoltán Makai, Richard Nyáry, Zuzana Jusková, Martin Šugár a ďalší. Sú medzi nimi aj viacnásobní majstri sveta v zimnom plávaní,“ uviedla Šitárová.
Preteky organizuje Slovenský pohár v zimnom plávaní a Prešovskí otužilci. Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Prešov Františka Oľhu.
