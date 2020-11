Mikuláš v Žiari nad Hronom bude, o vianočných trhoch sa ešte rozhoduje

Žiar nad Hronom 25. novembra (TASR) – V Žiari nad Hronom sa deti aj tento rok môžu tešiť na mikulášsky program, avšak v zmenenej podobe. Samospráva zorganizuje alternatívny mikulášsky sprievod, pričom stále rozmýšľa aj nad tým, v akej podobe by sa mohli uskutočniť vianočné trhy. Definitívne rozhodnutie by malo padnúť do konca týždňa, potvrdil pre TASR vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.



„Hromadné podujatie, keď Mikuláš rozsvieti vianočný stromček aj výzdobu na námestí v centre mesta, je tradíciou ešte z minulého storočia. Pre aktuálnu situáciu ale nemôžeme takéto podujatie zorganizovať,“ vysvetlil Baláž. Namiesto toho 5. decembra Mikuláš aj so svojím rozprávkovým sprievodom prejde všetkými mestskými časťami, aby atmosféru priniesol pre všetky deti v meste. „Budú ho môcť sledovať z balkónov, z okien, z dvorov a pri prechode námestím bez prítomnosti verejnosti rozsvieti aj vianočný stromček,“ uviedol Baláž.



Súčasťou mikulášskeho programu bude aj premietanie rozprávok v žiarskom kine. „Pripravili sme dve rozprávky v sobotu (5. 12.) o 15.00 h a 17.00 h a rovnako dve rozprávky v nedeľu (6. 12.). Premietanie je zadarmo, avšak kapacita kinosály je podľa nariadení obmedzená na polovicu,“ povedal Baláž.



Definitívne nie samospráva zatiaľ nepovedala ani vianočným trhom, tie by sa však nemohli uskutočniť v tradičnej forme. „Aktuálne riešime možnosť konania improvizovaných vianočných trhov. Nemáme finálne rozhodnutie, takže nemôžeme povedať, či budú, a ak budú, tak v akom rozsahu,“ prezradil Baláž s tým, že rozhodnutie bude známe do konca tohto týždňa.



Isté je, že silvestrovský program sa na námestí v Žiari nad Hronom tento rok neuskutoční, ohľadom ohňostroja samospráva ešte nerozhodla. Konať sa tento rok pre pandémiu nového koronavírusu nebudú ani tradičné sprievodné vianočné programy, ako napríklad adventný koncert či vianočný koncert žiakov základnej umeleckej školy.