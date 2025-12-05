Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. december 2025Meniny má Oto
< sekcia Regióny

Mikulášsku kvapku krvi podporili aj bratia Timkovci z No Name

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Len za dopoludnie darovalo podľa nej vzácnu tekutinu 120 ľudí, z nich deväť bolo prvodarcov.

Autor TASR
Košice 5. decembra (TASR) - Mikulášsku kvapku krvi mali v piatok v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. V spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) tak 12. ročníkom úspešne odštartovali celomesačnú adventnú výzvu na darovanie krvi.

„Do odberového kresla si dnes sadli administratívni zamestnanci nemocnice, zdravotníci i záchranári, aby svoju ‚kvapku krvi‘ darovali iným. Darcov prišli podporiť bratia Timkovci z kapely No Name,“ informovala hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.

Len za dopoludnie darovalo podľa nej vzácnu tekutinu 120 ľudí, z nich deväť bolo prvodarcov.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch