Mikulášsku kvapku krvi podporili aj bratia Timkovci z No Name
Len za dopoludnie darovalo podľa nej vzácnu tekutinu 120 ľudí, z nich deväť bolo prvodarcov.
Autor TASR
Košice 5. decembra (TASR) - Mikulášsku kvapku krvi mali v piatok v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. V spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) tak 12. ročníkom úspešne odštartovali celomesačnú adventnú výzvu na darovanie krvi.
„Do odberového kresla si dnes sadli administratívni zamestnanci nemocnice, zdravotníci i záchranári, aby svoju ‚kvapku krvi‘ darovali iným. Darcov prišli podporiť bratia Timkovci z kapely No Name,“ informovala hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
