< sekcia Regióny
Mikulášsky expres odštartuje advent na detskej železnici v Košiciach
Vlakovú súpravu a staničné priestory rozžiari originálna vianočná výzdoba, ktorú s láskou a trpezlivosťou pripravili členovia Centra aktívneho starnutia v Košiciach.
Autor TASR
Košice 28. novembra (TASR) - Mikulášsky expres odštartuje advent na detskej železnici v Košiciach. Vykurované i vyhliadkové historické vozne vypravia dobrovoľníci už v sobotu ráno zo stanice Čermeľ. Zuzana Lehotská z občianskeho združenia Detská železnica Košice informovala, že storočnými vagónikmi sa okrem cestujúcich odvezie aj svätý Mikuláš s anjelom a čertom, pričom na deti čaká bohatý kultúrny program, mikulášske balíčky i originálna vianočná výzdoba od seniorov z Centra aktívneho starnutia v Košiciach.
„Svätý Mikuláš, anjel a čert privítajú malých aj veľkých návštevníkov v sobotu priamo na nástupnej stanici Čermeľ. Na konečnej stanici Alpinka cestujúcich čaká vystúpenie folklórnej skupiny Pristaše, minidiskotéka, stretnutie so zvieratkami v hladkacej mini ZOO, jazdy na cyklodrezinách a poníkovi,“ priblížila Lehotská.
Dodala, že vlakovú súpravu a staničné priestory rozžiari originálna vianočná výzdoba, ktorú s láskou a trpezlivosťou pripravili členovia Centra aktívneho starnutia v Košiciach. Seniori vložili do tvorby dekorácií svoju tvorivosť, spomienky a radosť, čím podľa Lehotskej vdýchli Mikulášskemu expresu rozprávkovú atmosféru a hrejivý pocit prichádzajúcich Vianoc.
Podujatie si počas svojej viac ako desaťročnej histórie podľa organizátorov získalo srdcia mnohých a o miesta vo vlaku býva každoročne obrovský záujem. Organizátori preto pripravili počas dňa celkovo tri jazdy, pričom jazda jedným smerom trvá približne 20 minút. „Návštevníci majú na výber z troch odchodov zo stanice Čermeľ o 9.30 h, 11.00 h a 13.00 h. Vlak bude zostavený zo zatvorených vykurovaných aj otvorených vyhliadkových vozňov, v ktorých budú pre cestujúcich v obmedzenom množstve pripravené aj hrejivé deky. Sme presvedčení, že jazda v zimnom období má svoje neopakovateľné čaro a prinesie deťom i rodičom plno nových zážitkov,“ skonštatoval riaditeľ železnice Ľubomír Lehotský.
Okrem jázd na úzkorozchodnej železničke v Čermeľskom údolí sa milovníci železničnej nostalgie môžu tešiť aj na obľúbený Východniarsky mikulášsky expres, ktorý vyrazí na hlavnú trať na trase Košice - Prešov - Lipany v sobotu 6. decembra.
„Svätý Mikuláš, anjel a čert privítajú malých aj veľkých návštevníkov v sobotu priamo na nástupnej stanici Čermeľ. Na konečnej stanici Alpinka cestujúcich čaká vystúpenie folklórnej skupiny Pristaše, minidiskotéka, stretnutie so zvieratkami v hladkacej mini ZOO, jazdy na cyklodrezinách a poníkovi,“ priblížila Lehotská.
Dodala, že vlakovú súpravu a staničné priestory rozžiari originálna vianočná výzdoba, ktorú s láskou a trpezlivosťou pripravili členovia Centra aktívneho starnutia v Košiciach. Seniori vložili do tvorby dekorácií svoju tvorivosť, spomienky a radosť, čím podľa Lehotskej vdýchli Mikulášskemu expresu rozprávkovú atmosféru a hrejivý pocit prichádzajúcich Vianoc.
Podujatie si počas svojej viac ako desaťročnej histórie podľa organizátorov získalo srdcia mnohých a o miesta vo vlaku býva každoročne obrovský záujem. Organizátori preto pripravili počas dňa celkovo tri jazdy, pričom jazda jedným smerom trvá približne 20 minút. „Návštevníci majú na výber z troch odchodov zo stanice Čermeľ o 9.30 h, 11.00 h a 13.00 h. Vlak bude zostavený zo zatvorených vykurovaných aj otvorených vyhliadkových vozňov, v ktorých budú pre cestujúcich v obmedzenom množstve pripravené aj hrejivé deky. Sme presvedčení, že jazda v zimnom období má svoje neopakovateľné čaro a prinesie deťom i rodičom plno nových zážitkov,“ skonštatoval riaditeľ železnice Ľubomír Lehotský.
Okrem jázd na úzkorozchodnej železničke v Čermeľskom údolí sa milovníci železničnej nostalgie môžu tešiť aj na obľúbený Východniarsky mikulášsky expres, ktorý vyrazí na hlavnú trať na trase Košice - Prešov - Lipany v sobotu 6. decembra.