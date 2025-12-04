< sekcia Regióny
Mikulášsky jarmok prinesie okrem tradičných výrobkov aj Expo stan
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 4. decembra (TASR) - Tradičný Mikulášsky jarmok prinesie v piatok (5. 12.) a sobotu (6. 12.) do centra Liptovského Mikuláša trhovníkov s remeselnými výrobkami, Expo stan či kultúrny program, v rámci ktorého vystúpi aj spevák Lukáš Adamec a The Beatless Band. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Romana Nemcová.
Na jarmoku si budú môcť návštevníci zakúpiť aj charitatívnu kapustnicu, ktorú navarí šéfkuchár Ivan Rusina v tisíclitrovom nerezovom kotle. Záujemcov čaká 1500 porcií kapustnice, ktorá bude dostupná v piatok od 13.00 h pred arkádami Múzea Janka Kráľa. „Každý, kto si kúpi misku tohto tradičného vianočného jedla, prispeje do Nadačného fondu Komunitnej nadácie Liptov pre podporu regiónu. Celý výťažok poputuje na pomoc rodinám v núdzi,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Súčasťou Mikulášskeho jarmoku bude aj Expo stan, ktorý mesto pripravuje v spolupráci s Mikulášskym inovačným združením (MINZ). „Bude to priestor plný kreatívnych nápadov, lokálnych značiek, technológií a inovácií. Predstavia sa tu miestni výrobcovia, podnikatelia aj mladé firmy, ktoré spoločne ukážu, že Liptov je región, kde sa stretáva tradícia s moderným svetom,“ priblížil konateľ MINZ Peter Sedlák. Medzi vystavovateľmi bude miestny pivovar, výrobca ručne robených drevených lyží či výrobca bylinkových produktov. Technologický rozmer doplní inovatívne riešenie na ochranu včelstiev a firma, ktorá chce naplno rozvíjať možnosti 3D tlače.
V sobotu sa Expo stan zmení na veľký detský svet plný kreativity a zvedavosti Kids expo. Deti sa budú môcť zapojiť do workshopov, tvorivých aktivít a hravého učenia. Rodiny tu nájdu dve vianočné dielničky, jednu na odlievanie voskových sviečok od miestnych včelárov a druhú na výrobu ozdôb z kávových filtrov.
„Divoká príroda Západných Tatier ožije vďaka filmárovi Kuul, ktorý deťom priblíži život medveďov, vlkov a jeleňov takmer na dotyk. Súčasťou bude aj obľúbený maskot - živý vlk, ktorý zaujme malých aj veľkých návštevníkov,“ spresnila Nemcová s tým, že Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš predstaví zimnú dobrodružnú hru Objav stopy Mikuláša a mestské darčekové predmety.
