Mikulášsky program na Liptove prinesie koncerty i jarmok
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 3. decembra (TASR) - Mikulášsky program naprieč regiónom Liptov prinesie zimné zážitky, tradície a rodinnú atmosféru. Návštevníkov čaká lyžovačka, koncerty, Mikulášsky jarmok či detské saunovanie s Mikulášom. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.
„V piatok 5. a v sobotu 6. decembra nebude u nás v Liptovskom Mikuláši chýbať tradičný Mikulášsky jarmok a úplnou novinkou bude naša Vianočná pošta v Mikulášskom domčeku, kde môžu deti aj dospelí až do 20. decembra posielať pozdravy Ježiškovi či Mikulášovi. Dobrá správa je, že každý list má šancu aj na milé prekvapenie,“ uviedol predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč.
Mikuláš príde aj na svahy, kde okrem mikulášskej lyžovačky nebudú chýbať ani koncerty. „Alan Murin odohrá energický koncert plný hitov, Fíha Tralala poteší najmenších a bonusom bude pravá Mikulášska výzva na svahu,“ podotkla Šarafínová.
V Liptovskom Jáne čaká deti a rodičov večerné stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi v historickom kaštieli - tunajšom kultúrnom dome. V piatok Mikuláš zavíta i do Ružomberka, kde v tento deň okrem iného aj slávnostne rozsvietia vianočnú výzdobu a vianočný stromček. V Liptovskom Hrádku bude v sobotu tradičné stretnutie s Mikulášom v meste, ktoré vytvára komunitnú predvianočnú atmosféru.
„Aj Vlkolínec bude v sobotu popoludní sviatočný. Do našej jedinečnej lokality UNESCO zavíta Mikuláš spolu s anjelom. Deti dostanú balíčky sladkostí a možno príde aj čert. Súčasťou nášho programu je svätá omša, rozsvietenie betlehemu a občerstvenie z domácich špecialít,“ doplnil podpredseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ľubomír Kubáň.
