Mikulík: Zmena klímy má vplyv i na kultúrne pamiatky

Stará Ľubovňa 27. augusta (TASR) - Zmena klímy má negatívny vplyv i na kultúrne pamiatky. Tvrdí to riaditeľ Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Dalibor Mikulík. Ako uviedol pre TASR, v múzeu i v skanzene pravidelne kontrolujú jednotlivé exponáty a v prípade potreby ich zveria do rúk reštaurátorom a dočasne ich odložia do depozitára.



"Ak zistíme počas prebiehajúcej sezóny, že niekde sa teploty zmenili, keďže vidíme, aké sú výkyvy počasia, a s portrétom, plátnom alebo nábytkom nie je niečo v poriadku, tak ich okamžite vezmú naši reštaurátori. Ošetria to, kým to nie je v akútnom dezolátnom stave. Na chvíľočku to odložíme do depozitára, aby sa to ustálilo a až následne sa to nainštaluje," povedal Mikulík.



Odborní pracovníci, ktorí zisťujú stav zbierkového fondu v hrade, ale aj v skanzene, robia preventívne obhliadky hradu a skanzenu každý druhý týždeň. Stálu klímu múzeum v jednotlivých priestoroch zabezpečiť nevie, keďže turisti otvárajú a zatvárajú dvere.



"Rovnako sa to nedá ani z dôvodu vysokej návštevnosti, takže teplotné výkyvy musíme zvládať. Akékoľvek zmeny sa dajú zachytiť aj voľným okom," vysvetlil Mikulík a doplnil, že tento rok zaznamenávajú úspešnú sezónu, akú ešte múzeum vo svojej histórii nezažilo.



Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni patrí s priemernou ročnou návštevnosťou približne 200.000 ľudí k najnavštevovanejším kultúrnym organizáciám PSK, ktorý je jeho zriaďovateľom.