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Milan Majerský sa bude opäť uchádzať o post predsedu Prešovského kraja
Za uplynulé roky kraj podľa jeho slov investoval 45 miliónov eur do približne 7000 projektov v mestách a obciach.
Autor TASR
Prešov 5. augusta (TASR) - O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa bude opätovne uchádzať jeho súčasný predseda Milan Majerský. Oznámil to v stredu na tlačovej konferencii v Prešove. Do volieb vstupuje s výsledkami deviatich rokov práce a plánom ďalšieho rozvoja kraja. Majerský je v súčasnosti i poslancom Národnej rady SR a predsedom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH).
Majerský považuje za kľúčové pokračovanie investícií do ciest a mostov, vybudovanie celej R4, nové pracovné príležitosti, vytváranie podmienok pre investorov, viac možností pre mladých, podporu rodín a seniorov a ďalšie investície do miest a obcí.
„Pred deviatimi rokmi sme si vyhrnuli rukávy a začali meniť náš kraj k lepšiemu. Dnes máme za sebou viac ako 1100 kilometrov opravených ciest, takmer 300 mostov a množstvo investícií do škôl, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry aj našich miest a obcí. Pred nami je ešte veľa práce a ďalšie konkrétne ciele,“ povedal Majerský.
Za uplynulé roky kraj podľa jeho slov investoval 45 miliónov eur do približne 7000 projektov v mestách a obciach. Takmer 2000 študentov sa zapojilo do duálneho vzdelávania a ďalších 4000 získalo prax vo firmách.
V ďalšom období chce Majerský presadzovať výstavbu R4, opravu ďalších 500 kilometrov ciest a minimálne 100 mostov či nové obchvaty. Plánuje tiež 180 kilometrov nových cyklotrás a dokončenie taktovej pravidelnej dopravy na hlavných trasách na 100 percent.
Jednou z hlavných priorít má byť ďalšie vytváranie lepších podmienok pre investorov a príležitostí pre mladých ľudí. Cieľom podľa neho je, aby 7000 študentov získalo skúsenosti priamo vo firmách a aby v kraji vznikali nové pracovné príležitosti. Pokračovať má aj podpora rodín v núdzi, dotácie pre všetky mestá a obce, podpora zdravotníctva, sociálnych služieb a modernizácia škôl. Ambíciou je zároveň urobiť z Prešovského kraja najnavštevovanejší región Slovenska.
„Chceme kraj, kde mladí vidia svoju budúcnosť, nájdu stabilnú prácu a radi sa sem vrátia. Kraj, kde sa dobre žije rodinám a kde seniori prežívajú dôstojnú starobu s kvalitnou starostlivosťou,“ uviedol predseda KDH.
Majerský očakáva tvrdú predvolebnú kampaň, sám však odmieta osobné útoky a konfliktný spôsob politiky. „Dnes máme rozbehnuté projekty, pripravený tím a vieme, čo treba urobiť ďalej. Tieto voľby sú preto aj o tom, či bude Prešovský kraj pokračovať v napredovaní alebo sa všetko zastaví a začínať sa bude opäť od nuly,“ skonštatoval Majerský.
Spolu s ním kandidujú do Zastupiteľstva PSK desiatky kandidátov zo strán KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí a Konzervatívci - Kresťanská únia, ktorí sa zúčastnili stredajšej tlačovej konferencie.
O post predsedu PSK sa okrem Majerského uchádza poslanec Európskeho parlamentu Milan Mazurek (Republika), finančný poradca a podnikateľ Marián Geci, súčasný minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ, ktorý do volieb stupuje ako nezávislý kandidát. Kandidátkou na post predsedu PSK za stranu Smer-SD je Judita Laššáková.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Majerský považuje za kľúčové pokračovanie investícií do ciest a mostov, vybudovanie celej R4, nové pracovné príležitosti, vytváranie podmienok pre investorov, viac možností pre mladých, podporu rodín a seniorov a ďalšie investície do miest a obcí.
„Pred deviatimi rokmi sme si vyhrnuli rukávy a začali meniť náš kraj k lepšiemu. Dnes máme za sebou viac ako 1100 kilometrov opravených ciest, takmer 300 mostov a množstvo investícií do škôl, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry aj našich miest a obcí. Pred nami je ešte veľa práce a ďalšie konkrétne ciele,“ povedal Majerský.
Za uplynulé roky kraj podľa jeho slov investoval 45 miliónov eur do približne 7000 projektov v mestách a obciach. Takmer 2000 študentov sa zapojilo do duálneho vzdelávania a ďalších 4000 získalo prax vo firmách.
V ďalšom období chce Majerský presadzovať výstavbu R4, opravu ďalších 500 kilometrov ciest a minimálne 100 mostov či nové obchvaty. Plánuje tiež 180 kilometrov nových cyklotrás a dokončenie taktovej pravidelnej dopravy na hlavných trasách na 100 percent.
Jednou z hlavných priorít má byť ďalšie vytváranie lepších podmienok pre investorov a príležitostí pre mladých ľudí. Cieľom podľa neho je, aby 7000 študentov získalo skúsenosti priamo vo firmách a aby v kraji vznikali nové pracovné príležitosti. Pokračovať má aj podpora rodín v núdzi, dotácie pre všetky mestá a obce, podpora zdravotníctva, sociálnych služieb a modernizácia škôl. Ambíciou je zároveň urobiť z Prešovského kraja najnavštevovanejší región Slovenska.
„Chceme kraj, kde mladí vidia svoju budúcnosť, nájdu stabilnú prácu a radi sa sem vrátia. Kraj, kde sa dobre žije rodinám a kde seniori prežívajú dôstojnú starobu s kvalitnou starostlivosťou,“ uviedol predseda KDH.
Majerský očakáva tvrdú predvolebnú kampaň, sám však odmieta osobné útoky a konfliktný spôsob politiky. „Dnes máme rozbehnuté projekty, pripravený tím a vieme, čo treba urobiť ďalej. Tieto voľby sú preto aj o tom, či bude Prešovský kraj pokračovať v napredovaní alebo sa všetko zastaví a začínať sa bude opäť od nuly,“ skonštatoval Majerský.
Spolu s ním kandidujú do Zastupiteľstva PSK desiatky kandidátov zo strán KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí a Konzervatívci - Kresťanská únia, ktorí sa zúčastnili stredajšej tlačovej konferencie.
O post predsedu PSK sa okrem Majerského uchádza poslanec Európskeho parlamentu Milan Mazurek (Republika), finančný poradca a podnikateľ Marián Geci, súčasný minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ, ktorý do volieb stupuje ako nezávislý kandidát. Kandidátkou na post predsedu PSK za stranu Smer-SD je Judita Laššáková.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.