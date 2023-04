Milan Sládek sa má stať štvrtým čestným občanom Považskej Bystrice

Považská Bystrica 18. apríla (TASR) – Svetoznámy mím Milan Sládek by sa mal stať štvrtou osobnosťou s väzbami na Považskú Bystricu, ktorá získa najvyššie mestské ocenenie - Čestné občianstvo. Informoval o tom primátor Považskej Bystrice Karol Janas, ktorý mu udelenie prestížneho ocenenia navrhol.



Milan Sládek prežil svoje detstvo a mladosť v Považskej Bystrici, na ktorú má dodnes veľmi živé spomienky. Jeho domovom sa stala Kolónia, kde býval do svojich 15 rokov, potom odišiel do školy v Bratislave. Na mesto pod Manínmi nikdy nezabudol, dodnes tam má rodinu a vždy sa na Považie rád vracia.



"Má tu rodinu, priateľov, dokonca aj ateliér, ktorý nesie jeho meno. Ten vznikol po kompletnej rekonštrukcii Základnej umeleckej školy Imra Weinera-Kráľa a nazvaný je práve po Milanovi Sládkovi, ktorý sa osobne zúčastnil na jeho slávnostnom otvorení. Za svoju tvorivú činnosť získal viacero ocenení," uviedol Janas.



Ako dodal, o udelení Čestného občianstva bude rozhodovať 27. apríla považskobystrické mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí. Primátor je presvedčený, že poslanci jeho návrh schvália.



Čestné občianstvo mesta Považská Bystrica doteraz získali maliar Imro Weiner-Kráľ, teológ Ladislav Belás a dlhoročný riaditeľ Považských strojární (1936 – 1949) Jaroslav Kubík.