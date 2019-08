Milan Uhrík sa vzdal mandátu krajského poslanca

Uhrík bol zvolený za poslanca NSK vo voľbách v roku 2017, kedy kandidoval za nitriansky volebný obvod.

Nitra 19. augusta (TASR) – Strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) už nebude mať v Zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) zastúpenie. Jej podpredseda Milan Uhrík, ako jediný zástupca tejto strany, sa vzdal svojho poslaneckého mandátu. Oznámil to na pondelkovom rokovaní krajského parlamentu.



Písomné vzdanie sa mandátu šiel Uhrík odovzdať do podateľne Úradu NSK hneď po zasadnutí zastupiteľstva. Svoje rozhodnutie zdôvodnil zvolením do európskeho parlamentu. „Jednoducho sú veci, ktoré sa stíhať dajú a sú veci, ktoré sa zodpovedne stíhať nedajú. Ak chceme Slovensko posunúť, nestačí robiť veci na polovicu, ale naplno,“ skonštatoval Uhrík.



Zároveň sa poďakoval voličom, ktorí mu dali vo voľbách v roku 2017 hlas i poslancom za spoluprácu. „Nelúčim sa s Nitrianskym samosprávnym krajom, mňa nelákajú európske veľkomestá, neplánujem sa sťahovať do zahraničia, zostanem bývať na Slovensku,“ povedal.



Uhrík bol zvolený za poslanca NSK vo voľbách v roku 2017, kedy kandidoval za nitriansky volebný obvod. Zároveň sa uchádzal aj o post predsedu NSK a so ziskom 15,4 percenta skončil na treťom mieste. Jeho uvoľnený mandát získa náhradník Ondrej Šedivý, ktorý kandidoval za koalíciu strán Smer-SD, SNS a Most-Híd.