Milanová: Titul pre Trenčín ukáže potenciál celého regiónu

Bratislava 16. decembra (TASR) – Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) je presvedčená, že mesto Trenčín využije titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) tak, že všetci budeme prekvapení z toho, čo všetko na Slovensku máme. Uviedla to na štvrtkovej tlačovej konferencii. Titul podľa nej ukáže potenciál nielen samotného mesta, ale celého Trenčianskeho regiónu. Pripomenula, že Trenčín je len druhým slovenským mestom, ktoré sa bude môcť pýšiť takýmto titulom.



Šéfka rezortu kultúry pri tejto príležitosti vyzdvihla potenciál mladých ľudí, ktorí pripravili nesmierne kvalitné projekty a aktivity, z ktorých môže mesto čerpať nasledujúce roky. Zaujala ju najmä filozofia, ktorou je pestovanie zvedavosti. "Línia pestovania zvedavosti, ktorá vedie každého jedného človeka k tomu, aby sme sa vzdelávali, aby sme rástli, aby sme boli spolupatriční, zodpovední, empatickí, sa tiahne celým projektom. Verím, že presiakne a dostane sa z celého regiónu do celého Slovenska," povedala Milanová.



Pripomenula tiež, že počas dvoch rokov sa podarilo vyrokovať z eurofondov takmer 40 miliónov eur na infraštruktúrne projekty. Okrem toho by mala vláda SR vyčleniť približne 15 miliónov eur na podporu Trenčína ako EHMK. Titul EHMK označila za prestížny titul medzinárodného, európskeho významu.



Primátor Trenčína Richard Rybníček považuje projekt Európske hlavné mesto kultúry za ďalší článok do mozaiky transformácie mesta a možnosť potvrdiť potenciál mesta i regiónu na ceste k modernej, otvorenej, európskej samospráve. "Sme na to víťazstvo hrdí," povedal Rybníček. Poďakoval sa zároveň mestám Nitra a Žilina, ktoré boli spolukandidátmi na titul a ktoré boli pre Trenčín inšpiratívne. "Určite budeme s tými mestami spolupracovať na našom projekte," prisľúbil Rybníček.



Kľúčom k úspešnej kandidatúre bolo podľa neho práve silné prepojenie a aktivita širokého spektra organizácií a inštitúcií v regióne. Deklaroval pripravenosť začať s realizáciou projektových aktivít už do začiatku nového roka pod hlavičkou neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín (KIT). "Od januára rozbehneme transparentné výberové konanie najprv na výkonného a umeleckého riaditeľa, neskôr aj na ďalšie pozície," vysvetlila nasledujúce kroky manažérka projektu Lucia Dubačová.



O udelení titulu EHMK 2026 rozhodla medzinárodná porota v piatok 10. decembra, Trenčín vo finálovom kole výberu uspel v konkurencii Nitry a Žiliny. Trojica sa do užšieho výberu prebojovala spomedzi ôsmich kandidujúcich slovenských miest. Trenčín bude druhým slovenským mestom s prívlastkom EHMK, v roku 2013 patril tento status Košiciam. V roku 2026 bude mať okrem Trenčína titul EHMK aj fínske Oulu.