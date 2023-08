Miliónová modernizácia štadióna v L.Mikuláši by mala trvať do februára

Liptovský Mikuláš 7. augusta (TASR) – Mestský futbalový štadión v Liptovskom Mikuláši prejde v najbližších mesiacoch modernizáciou za 2,3 milióna eur. Rekonštrukciou chcú zabezpečiť dobudovanie štadióna pre potreby najvyššej súťaže. Ako v pondelok informovali zástupcovia mesta, práce by mali trvať do februára budúceho roka.



Futbalisti tak budú po novom môcť hrávať na vyhrievanej trávnatej ploche. Podľa liptovskomikulášskej radnice je v pláne dobudovanie tribún na severnej a južnej strane ihriska, čím sa zvýši kapacita z 1624 na 2000 sedadiel. Štadión bude osvetlený, pribudne kamerový a nový turniketový systém.



Zmodernizovaný štadión poslúži všetkým vekovým kategóriám od juniorov až po profesionálnych futbalistov, a tiež klubom z prímestských častí. Na radnici veria, že nový stánok bude motiváciou pre opätovný návrat liptovskomikulášskeho klubu do najvyššej ligy. Očakávajú tiež vyšší záujem verejnosti o futbalové dianie v meste.



Z celkovej investície 2,3 milióna eur získalo mesto cez svoju spoločnosť príspevok z Fondu na podporu športu vo výške 1,1 milióna eur. "Tento projekt bol veľmi dobre spracovaný, mal hlavu a pätu, a tak dostalo mesto z fondu maximálnu možnú čiastku," priblížil Miroslav Dráb z Fondu na podporu športu.



Mestský futbalový klub (MFK) požiadal Slovenský futbalový zväz, aby sa všetky domáce zápasy mohli v čase rekonštrukcie odohrávať na ihriskách súperov. "Tých 17 stretnutí odohráme vonku a 13 na jar už doma, keď bude nový trávnik užívaniaschopný. Na to sa už tešia chlapci aj my, funkcionári, lebo tá vlastná šatňa a aj to fanúšikovské zázemie predsa len zavážia. Veď dobrý fanúšik je 12. hráč a doma je len doma," povedal prezident MFK Tatran Liptovský Mikuláš Milan Mikušiak.



Prvá etapa rekonštrukcie štadióna sa skončila v roku 2019. Vtedy boli vybudované dve nové tribúny, zavlažovaný trávnik a turnikety, všetko za približne 1,3 milióna eur.