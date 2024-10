Milióny od vlády obce vítajú, upozorňujú však aj na nespravodlivosť

Veľký Krtíš 15. októbra (TASR) - Avizovaných 50 miliónov eur od vlády pre samosprávy starostovia niektorých obcí vo Veľkokrtíšskom okrese vítajú. Upozorňujú však aj na nespravodlivosť i to, že peniaze prišli neskoro. Reagovali tak v stanoviskách, ktoré TASR poskytli.



Starosta obce Veľká Ves nad Ipľom Ladislav Kerata informoval, že je vďačný za každé euro, ktoré príde do obecného rozpočtu. Podotýka však, že sľúbené milióny sú len vyrovnanie výpadku podielových daní fyzických osôb, ktoré mali na základe prognózy ministerstva financií v rozpočtoch na tento rok. Suma 50 miliónov podľa neho znie ako vysoká. "Pre obec ako sme my, do 500 obyvateľov, to však bude približne 3500 až 4000 eur. V našom prípade je to napríklad 30 percent mesačných nákladov na mzdy," zhrnul s tým, že mesačne sa obciam a mestám poukazuje v priemere okolo 220 miliónov eur.



Pomoc od štátu víta aj starostka Želoviec Mária Rechová. "Aj naša obec, ako každá iná, z mesiaca na mesiac bojuje s nedostatkom finančných prostriedkov," zdôraznila.



Starostka Hrušova Mária Augustínová tiež uviedla, že každé euro, ktoré príde do rozpočtu obcí, je prínosom. Podľa nej však toto riešenie mohlo prísť skôr. "Financie mestá a obce mohli použiť aj na kapitálové výdavky napríklad na investičné aktivity, ktoré boli viac v jarných a letných mesiacoch," spomenula starostka. Čo sa týka odpustenia 20 miliónov eur z pôžičiek, tento krok nepovažuje za férový voči tým, ktorí ich nečerpali. "Pri ich poskytovaní bolo deklarované, že ich budú obce splácať. Preto niektoré samosprávy pôžičky nečerpali, boli rozpočtovo zodpovedné," povedala s tým, že týmto krokom na to doplatili.



Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) minulý týždeň vyhlásil, že vláda poskytne sumu 50 miliónov eur mestám a obciam. Doplnil, že zároveň samosprávam odpustia 20 miliónov eur z pôžičiek. Zdôraznil, že vládna koalícia je pripravená pomôcť aj na budúci rok.