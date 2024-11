Milo Kráľ privítal v Štúdiu Spišského divadla Braňa Jobusa

Spišská Nová Ves 21. novembra (TASR) - Jeseň sa v Spišskom divadle (SD) v Spišskej Novej Vsi nesie aj v znamení literárno-hudobných večerov s hostiteľom Milom Kráľom. V stredu (20. 11.) v Štúdiu SD privítal tvorcu detských rozprávok a hudobníka Braňa Jobusa. Ten okrem svojho životného príbehu humorne odprezentoval aj dve nové knihy. Debatu o osobnosti a tvorbe rodáka z Vrbového doplnil hudobný sprievod Mila Kráľa a vystúpenie spišských divadelníkov.



"Takúto formu večera som nikdy nerobil ako sprievodca, je to pre mňa nová skúsenosť a zatiaľ sa mi to pozdáva. V prvom rade sa zameriavame na knižky a tiež na osobnosť tvorcu," priblížil Kráľ, ktorý už so SD spolupracoval pri režírovaní hry Okuliare Eltona Johna. Neskôr spolu s umeleckým šéfom divadla Viktorom Kollárom hovorili o tom, že by bolo zaujímavé trochu upozorniť na zrekonštruovaný priestor Štúdia SD. "Chceli sme tých divákov nalákať, aby sa tu naučili chodiť. Projekt literárnych kaviarní, si myslím, je na to ideálny," skonštatoval Kráľ.



Jobus, známy okrem iného svojím dialektom, hrou na netradičné hudobné nástroje i písaním príbehov o Muflónovi Anciášovi, do regiónu nezavítal po prvý raz. "Dávnejšie som tu chodil kvôli Slovenskému raju, pochodil som prírodné krásy, hral som tu také amatérske divadlo, ale v Spišskom divadle som po prvý raz. Som ohúrený z tej prenádhernej budovy. Veľmi si vážim toto pozvanie, pri tých 250 akciách do roka, čo stále spievam a hrám pre deti, je toto pre mňa niečo iné, veľmi príjemné až oddychové," podotkol Jobus, ktorý tento rok vydal knihu Ako zemepána Vymletého spravodlivosť zomlela a tiež publikáciu Muflón Anciáš v opere. Tá nadväzuje na operné predstavenie, ktoré už druhú sezónu hrajú v Slovenskom národnom divadle. "Deti z rôznych kútov Slovenska sa prostredníctvom knihy dozvedia, ako funguje divadlo, že sú tam šepkárky, osvetľovači, zvukári a podobne," priblížil autor.



Prvým hosťom literárneho večera SD bol v októbri spisovateľ a dramaturg Daniel Majling a sériu podujatí uzatvorí v decembri slovenský spisovateľ a publicista Jozef Karika. "Je to autor rôznych mafiánskych sérií, príbehov zo Slovenského štátu, väčšinou lokalizovaných do okolia Ružomberka, a rôznych mystických románov, ktoré boli aj sfilmované. Určite bude zaujímavé ho predstaviť," upozornil Kráľ.