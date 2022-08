Miloš Prekop opäť vystavuje na Slovensku

Trnava 12. augusta (TASR) – Výtvarník Miloš Prekop po vyše piatich rokoch vystavuje opäť na Slovensku. Výber z jeho diela pod názvom Remakes zahŕňa viac ako 100 obrazov, ktoré si možno pozrieť vo výstavnej sieni Šlachta Gallery v Trnave na Štefánikovej ulici do konca septembra. Najviac sú na výstave zastúpené unikátne autorove veľkoplošné interpretácie slávnych diel svetoznámych maliarov.



Prekop tieto návraty k známym obrazom vníma ako stretnutie so starými majstrami, ako vyjadrenie vďačnosti a poďakovanie. Publikum tak cez jeho interpretácie môže spoznať Falošného hráča od Georgesa De la Toura, ktorý stojí na začiatku cyklu Remakes, Jána Krstiteľa Leonarda da Vinciho, obrazy J. L. Davida, El Greca, Jana Zrzavého či Pabla Picassa. Charakteristickými pre Prekopa sú v tomto cykle ploské predĺžené tváre postáv a úzke oči znázornené bielou linkou, ktoré posúvajú každé dielo do roviny komunikácie s predlohou. Autor porovnáva Remakes, ktoré tvorí sporadicky už od roku 2007, so skladaním napríklad nových verzií skladieb. Ako povedal na otvorení výstavy 11. augusta, ide tak trochu aj o osvetu, keď sa cez jeho diela môže divák zaujímať aj o originál. Popri dominantnom cykle sú na výstavu zaradené aj obrazy menších formátov z cyklov Kytice, Kings and Queens či Pastóza.



Výstava je podľa galeristu Norberta Šlachtu úvodom k napĺňaniu jeho zámeru prezentovať výtvarných umelcov Trnavy a trnavského regiónu, na nasledujúce obdobie pripravuje ďalšie prezentácie.



Prekop má za sebou rad spoločných i individuálnych prezentácií na Slovensku, Česku i ďalších krajinách Európy, jeho diela sú zastúpené okrem domácich aj v zbierkach vo Veľkej Británii, Francúzsku, na Novom Zélande, Španielsku, Taliansku, Maďarsku, Chorvátsku či Rusku.