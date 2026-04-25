Milovníci folklóru sa schádzajú na Valaskej pasovačke
Občianske združenie Inoveckí valasi vzniklo 12. januára 2026 v obci Krtovce.
Autor TASR
Nitrianska Blatnica 25. apríla (TASR) - V Nitrianskej Blatnici sa v sobotu zišli milovníci folklóru a slovenských tradícií na Valaskej pasovačke. Ako informovali organizátori z občianskeho združenia Inoveckí valasi, podujatie sa koná od 10.00 h pri Rotunde sv. Juraja. Jeho súčasťou je škola plieskania bičom, posedenie pri guláši a fujare i Pasovačka biča a následné dovzdávanie ocenení.
Občianske združenie Inoveckí valasi vzniklo 12. januára 2026 v obci Krtovce. Založil ho Timotej Paulík spolu s Andreou Rybanskou, Antonom Korgom a Petrom Ulíkom. „Naším cieľom je zachovávať slovenské pastierske tradície a ľudové umenia, predovšetkým prácu s valašským bičom, výrobu a hru na fujare, koncovke a ďalších tradičných nástrojoch,“ doplnili organizátori.
Občianske združenie Inoveckí valasi vzniklo 12. januára 2026 v obci Krtovce. Založil ho Timotej Paulík spolu s Andreou Rybanskou, Antonom Korgom a Petrom Ulíkom. „Naším cieľom je zachovávať slovenské pastierske tradície a ľudové umenia, predovšetkým prácu s valašským bičom, výrobu a hru na fujare, koncovke a ďalších tradičných nástrojoch,“ doplnili organizátori.