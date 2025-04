Milovníci kultúry a tradícií si Veľkú noc užijú aj v múzeu na hrade

Modrý Kameň 18. apríla (TASR) - Milovníci kultúry a tradícií si môžu užiť Veľkú noc na hrade Modrý Kameň. Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek im počas sviatočných dní sprístupní svoje expozície a výstavy, ktoré ich prenesú do histórie. Je otvorené od piatka do pondelka (21. 4.) v čase od 9.00 do 17.00 h, posledný vstup je možný o 16.00 h. TASR o tom informovala Dáša Ďuríková z múzea.



„V barokovej sále kaštieľa na výstave Čo sa ukrýva pod šatami nazrú do histórie spodnej bielizne. V kaplnke sv. Anny na hrade uvidia výstavu Štrnásť zastavení na Krížovej ceste, ktorá sa zameriava na biblický príbeh Veľkej noci a ponúka pohľad na jeho duchovné posolstvo,“ priblížila Ďuríková.



Návštevníci spoznajú dielo talentovaného umelca Martina Vaisa, ktorý sa vo svojej tvorbe zameriava na hlboké duchovné a emocionálne prežívanie tém. Námetovým ťažiskom 14 obrazov sú zastavenia Ježiša Krista na jeho strastiplnej ceste na miesto ukrižovania, vrch Golgota.



Pre tých návštevníkov, ktorí majú chuť na kreativitu, múzejníci pripravili tvorivú dielňu, kde si pod dohľadom skúsených lektorov môžu upliesť vlastný korbáč alebo vyzdobiť kraslice voskovou technikou. Na malom remeselnom jarmoku im svoje originálne výrobky ponúknu miestni remeselníci, od tradičných veľkonočných dekorácií až po ručne vyrábané šperky.



O príjemnú atmosféru na nádvorí kaštieľa sa postará živá hudba Drahoband z Modrého Kameňa. Pedagógovia a žiaci miestnej základnej umeleckej školy sa v nedeľu (20. 4.) o 15.00 h predstavia s programom plným hudby a tanca.