Milovníci vína sa stretnú vo vinohradoch a hajlochoch nad Vinodolom
Autor TASR
Vinodol 15. mája (TASR) - Milovníci vína a tradičnej vinohradníckej atmosféry sa stretnú vo Vinodole neďaleko Nitry. Klub vinodolských vinohradníkov pripravil tretí ročník Vínnej cesty, ktorá sa uskutoční v sobotu (16. 5.) popoludní priamo vo vinohradoch nad obcou, informoval za organizátorov Milan Bačovčin.
V rámci podujatia sa predstaví 12 otvorených hajlochov (vínnych domčekov), 14 vinárov i ľudová hudba. Chýbať nebude tradičné občerstvenie a program pre deti. Návštevníci budú mať k dispozícii bezplatnú prepravu historickým traktorom. Vstup pre verejnosť je voľný, v predaji bude vínny pas.
Podujatie prilákalo v uplynulých dvoch rokoch množstvo záujemcov, ktorí využili príležitosť ochutnať vinodolské vína priamo u miestnych vinárov v autentickom prostredí hajlochov a vinohradov. Najväčšie zastúpenie v tomto regióne majú rizlingy, Pálava, Veltlínske zelené, Muškát moravský, Cabernet Sauvignon či červený Dunaj.
Vinohrady vo Vinodole sú súčasťou Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Tá sa považuje za kolísku slovenského vinárstva, pretože najstaršie dôkazy o existencii tamojších vinohradov siahajú až k benediktínskym mníchom na Zobore v 9. storočí. Vinohrady sú vysadené na svahoch, typické sú pôdy s vysokým obsahom skeletu a kvalitným minerálnym základom, čo umožňuje pestovanie širokej škály odrôd.
