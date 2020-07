Dni modranských pivníc znova vítajú milovníkov vína

Bratislava/Modra 25. júla (TASR) – Milovníci vína si v sobotu v Modre prídu opäť na svoje, koná sa tam Deň modranských pivníc 2020. Návštevníkom sa predstaví 38 vinárstiev, ochutnať bude možné 500 vín. V poradí 17. ročník podujatia bude špecifický tým, že namiesto pivníc sprístupnia vinári svoje vinohradnícke dvory, záhrady a podbránia.



Organizátori upozorňujú, že pre aktuálnu situáciu okolo nového koronavírusu bude platiť viacero opatrení vrátane nižšieho počtu vstupeniek pre väčšiu bezpečnosť a komfort návštevníkov. Vstup na podujatie bude možný len s rúškom, to bude podmienkou aj pri využití kyvadlovej dopravy. Odporúčané sú dvojmetrové odstupy.



Modranské vína budú na degustáciu pripravené od 13.00 do 22.00 h.



Za vznikom podujatia Deň modranských pivníc stojí myšlienka navrátiť strateným klenotom, starobylým modranským pivniciam ich zašlú slávu a sprístupniť návštevníkom kúsok kultúrno-technického dedičstva. Prvý ročník tohto podujatia sa v skromných pomeroch uskutočnil už v roku 2004 a odvtedy sa každým rokom teší väčšiemu záujmu nielen zo strany návštevníkov, ale aj vinárov. Do akcie sa ročne zapojí okolo 35 pivníc, 40 vinárov a približne 1500 návštevníkov.



V roku 2015 vznikol v tejto súvislosti turistický portál modranskepivnice.sk ponúkajúci možnosť vždy nájsť pivnicu na aktuálnu príležitosť. Od roku 2016 je obohatený aj o zoznam ubytovacích a gastronomických zariadení, ako aj o zaujímavé miesta Modry a jej okolia.