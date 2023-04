Milták: Mestský súd Bratislava I by mohol začať pojednávať už v júni

Bratislava 23. apríla (TASR) - Prvé pojednávania by sa mohli na vznikajúcom Mestskom súde Bratislava I uskutočniť už počas júna. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Okresného súdu Bratislava I Reného Miltáka pre TASR. Mestský súd Bratislava I bude sídliť v Justičnom paláci. Od júna naň prechádza trestná agenda zo všetkých piatich bratislavských okresných súdov.



"Samozrejme, pojednávania nariaďujú sudcovia, ktorí musia byť spolu s aparátom najskôr presťahovaní do budovy Justičného paláca," povedal Milták. Návrh rozvrhu práce súdu prerokovalo plénum trestných sudcov 27. marca. Vydaný by mal byť najneskôr do konca apríla.



Sťahovanie trestných sudcov z bratislavských okresných súdov do budovy Justičného paláca by sa malo podľa predbežného harmonogramu začať v druhej polovici mája.



Milták deklaroval, že v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti SR, Krajským súdom v Bratislave a predsedami bratislavských okresných súdov chcú minimalizovať prípadné negatívne dopady pripravovaných zmien na chod budúcich mestských súdov.



Reforma súdnej mapy nadobudne účinnosť 1. júna. Jej cieľom je okrem iného zvýšenie efektivity výkonu súdnej moci a zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy. Počíta aj s úpravou niektorých obvodov okresných súdov a agend, ktorými sa majú zaoberať krajské súdy. Tiež so vznikom mestských súdov v Bratislave a Košiciach i troch správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.