Mimo metropoly sa v Bratislavskom kraji najviac volilo v okrese Senec

Bratislava 24. marca (TASR) - Najvyššiu volebnú účasť v Bratislavskom kraji mimo hlavného mesta zaznamenali v okrese Senec, najmenej v okrese Malacky. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov prvého kola volieb prezidenta SR, ktoré Štatistický úrad SR zverejnil na webe volbysr.sk.



V okrese Senec zaznamenali volebnú účasť 62,97 percenta, v okrese Pezinok to bolo 62,35 a v okrese Malacky 55,45 percenta.



Vo všetkých okresoch zvíťazil Ivan Korčok, najvýraznejší rozdiel medzi ním a druhým Petrom Pellegrinim bol v okrese Senec (60,82 vs. 23,09 percenta hlasov).



Najvyššiu účasť v okrese Malacky zaznamenali v Marianke (69,98 percenta) a najnižšiu v najzápadnejšom sídle Slovenska - Záhorskej Vsi (39,91 percenta). V okrese Pezinok prišlo najviac ľudí hlasovať v Slovenskom Grobe (66,72 percenta) a najmenej vo Vištuku (54,61 percenta). V okrese Senec bola najvyššia účasť v Hurbanovej Vsi, 70,01 percenta, a najnižšia v obci Vlky, 50,27 percenta voličov.



Účasť v Bratislave bola 61,88 percenta, za celý Bratislavský kraj 61,37 percenta.