Mimoriadna akcia na diaľnici: Zistili takmer 70 priestupkov
Policajti vykonali 668 dychových skúšok, štyria vodiči boli pod vplyvom alkoholu.
Autor TASR
Hrádok 21. apríla (TASR) - Takmer sedem desiatok priestupkov zistili policajti Krajského dopravného inšpektorátu Trenčín počas utorkovej mimoriadnej dopravno-bezpečnostnej akcie na diaľničnom odpočívadle Hrádok v okrese Nové Mesto nad Váhom. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
V spolupráci s pracovníkmi Finančnej správy, Inšpektorátu práce, Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a Národnej diaľničnej spoločnosti sa policajti venovali kontrole požívania alkoholu a iných návykových látok u vodičov, dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti, používania bezpečnostných pásov, zákazu používania mobilného telefónu počas jazdy, technického stavu vozidiel a upevnenia nákladu.
Zamerali sa aj na kontrolu prepravy nebezpečných vecí, celkovej prípustnej hmotnosti a nápravových tlakov vozidiel, dodržiavania predpisov o organizácii pracovného času v doprave, ako aj na kontrolu prepravovaného dreva, tovaru, zvierat a potravín a diaľničných známok. Súčasťou kontrol je aj pátranie po hľadaných osobách, vozidlách a veciach.
„Počas akcie policajti zistili 68 priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v troch prípadoch vodiči prekročili maximálne povolenú rýchlosť, v 23 prípadoch zistili zlý technický stav vozidla, v štyroch používanie telefónneho zariadenia počas jazdy a 12 vodičov jazdilo bez diaľničnej známky. Počas akcie sa tiež podarilo vypátrať odcudzené motorové vozidlo,“ uviedla hovorkyňa.
Policajti vykonali 668 dychových skúšok, štyria vodiči boli pod vplyvom alkoholu. Jeden vodič mal v dychu viac ako jedno promile alkoholu. Policajti zadržali štyri vodičské preukazy.
V spolupráci s pracovníkmi Finančnej správy, Inšpektorátu práce, Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a Národnej diaľničnej spoločnosti sa policajti venovali kontrole požívania alkoholu a iných návykových látok u vodičov, dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti, používania bezpečnostných pásov, zákazu používania mobilného telefónu počas jazdy, technického stavu vozidiel a upevnenia nákladu.
Zamerali sa aj na kontrolu prepravy nebezpečných vecí, celkovej prípustnej hmotnosti a nápravových tlakov vozidiel, dodržiavania predpisov o organizácii pracovného času v doprave, ako aj na kontrolu prepravovaného dreva, tovaru, zvierat a potravín a diaľničných známok. Súčasťou kontrol je aj pátranie po hľadaných osobách, vozidlách a veciach.
„Počas akcie policajti zistili 68 priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v troch prípadoch vodiči prekročili maximálne povolenú rýchlosť, v 23 prípadoch zistili zlý technický stav vozidla, v štyroch používanie telefónneho zariadenia počas jazdy a 12 vodičov jazdilo bez diaľničnej známky. Počas akcie sa tiež podarilo vypátrať odcudzené motorové vozidlo,“ uviedla hovorkyňa.
Policajti vykonali 668 dychových skúšok, štyria vodiči boli pod vplyvom alkoholu. Jeden vodič mal v dychu viac ako jedno promile alkoholu. Policajti zadržali štyri vodičské preukazy.