MIMORIADNA AKCIA: Polícia odhalila priestupky na železnici
Počas akcie zistili policajti 58 priestupkov, vykonali 133 dychových skúšok, alkohol zistili aj u nadriadeného zamestnanca traťovej údržby.
Autor TASR
Trenčín 28. novembra (TASR) - Takmer štyri desiatky policajtov z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa zapojilo do minulotýždňovej medzinárodnej policajnej akcie Preventívne na železnici. Zorganizovala ju Európska asociácia železničných polícií. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Akcia bola zameraná na preventívne pôsobenie v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy a ochrany prepravovaného majetku, na zisťovanie protiprávneho konania cestujúcich, zamestnancov železničných spoločností a iných osôb vo vlakoch osobnej prepravy, v priestoroch železničných staníc a ich blízkom okolí.
Policajti skontrolovali v TSK 202 osôb, 151 kontrol na železničných staniciach, skontrolovali 57 osobných a deväť nákladných vlakov. Zabezpečili sprevádzanie a bezpečnosť v 26 vlakoch osobnej prepravy.
Počas akcie zistili policajti 58 priestupkov, vykonali 133 dychových skúšok, alkohol zistili aj u nadriadeného zamestnanca traťovej údržby. Pod vplyvom alkoholu boli dvaja nemotoroví účastníci cestnej premávky. Vypátrali tiež jednu hľadanú osobu.
