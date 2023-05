Mimoriadna autobusová linka bude premávať v Seredi aj cez víkendy

Sereď 13. mája (TASR) – Mesto Sereď operatívne po vyhodnotení podnetov a pripomienok zabezpečilo mimoriadnu autobusovú linku, ktorá bude premávať cez víkendy. Potvrdila to hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková. Vedenie mesta sa zároveň podľa jej slov usiluje komunikovať so všetkými zamestnávateľmi v časti mesta za mostom a grafikon liniek autobusovej dopravy je prispôsobený najčastejším požiadavkám zo strany firiem. Opatrenia súvisia s uzavretím mosta z dôvodu hrozby jeho zrútenia.



Most je uzavretý pre dopravu, cyklistov a chodcov od štvrtka (11. 5.), uplynulý piatok popoludní prerušili v danom úseku aj železničnú prepravu. Podľa hovorkyne mala radnica k dispozícii informáciu od statika, že môže dôjsť k náhlemu zrúteniu mosta. "Pri takto výraznom poškodení a tomto type mostnej konštrukcie mohlo dôjsť k okamžitému kolapsu," skonštatovala.



Slovenská správa ciest (SSC) zabezpečí projekt podopretia nosnej konštrukcie mosta ponad železničnú trať v Seredi i jeho realizáciu v čo najkratšom možnom čase. Po podopretí bude možné most používať pre chodcov, cyklistov a obnoviť železničnú dopravu na úseku do času jeho rekonštrukcie. Uviedol to hovorca SSC Martin Guzi.



SSC zároveň pripravuje zbúranie mosta a na jeho mieste postaví nový. "Po získaní všetkých potrebných povolení a zabezpečení finančného krytia predpokladáme vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa ešte v tomto roku a začiatok stavebných prác v prvom štvrťroku 2024," uviedol Guzi. Zbúranie starého a postavenie nového mosta by malo trvať približne 12 mesiacov. Počas realizácie prác bude zabezpečený priechod pre peších a cyklistov po dočasnej lávke.