Mimoriadna linka pripomenula 30 rokov Dopravného podniku mesta Žiliny

Žilina 25. novembra (TASR) - Mimoriadnu autobusovú linku číslo 93 vypravil v sobotu Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) pri príležitosti 30. výročia vzniku. Podľa konateľa dopravného podniku Mikuláša Kolesára vozil cestujúcich autobus typu Karosa B961 z roku 2006, ktorý je najstarším pojazdným vozidlom v ich flotile.



Cestovanie mimoriadnou linkou mestskej hromadnej dopravy (MHD) bolo bezplatné a sprievodný personál rozdával dva typy pamätných cestovných lístkov. "Historický, ktorý si cestujúci mohli označiť na historickom označovači, ako to bolo štandardom v roku 1993. Druhý cestovný lístok prezentoval súčasný grafický a technologický trend a obsahoval jubilejné logo. Cestujúci si ho mohli označiť na súčasnom označovači cestovných lístkov," uviedol Kolesár.



Doplnil, že DPMŽ zamestnáva 148 vodičov a denne vypravuje 1027 liniek. "Máme zrenovovaný vozový park. Počas posledných desiatich rokov sme vymenili celú flotilu a všetky autobusy sú klimatizované a nízkopodlažné. Najnovším projektom je výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v celkovej sume 28,948 milióna eur, ktorá sa začne v decembri," dodal.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne pripomenul aj rekonštrukciu zastávok a informatizáciu systému MHD. "Mobilita v Žiline je komplikovaná a MHD by mala byť jej pilierom. Cieľom je, aby v doprave neprevládol automobil, i keď vždy bude dominantný. Aby ľudia mali alternatívu dostať sa na potrebné vzdialenosti autobusom alebo trolejbusom. Lebo inak to v doprave v Žiline nezvládneme," uzavrel.