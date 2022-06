Mimoriadna situácia pre ČOV v Nemeckej bola predĺžená o ďalší mesiac

Nemecká 1. júna (TASR) – Mimoriadna situácia v okrese Brezno spojená s čistiarňou odpadových vôd (ČOV) v areáli bývalej rafinérie Petrochema Dubová v obci Nemecká bude platiť aj počas júna. Okresný úrad (OÚ) Brezno mimoriadnu situáciu predĺžil pre pretrvávajúce riziko odstavenia ČOV od elektrickej energie. Pre TASR to uviedol prednosta OÚ Brezno Ondrej Filipiak.



V rámci riešenia mimoriadnej situácie v Nemeckej sa v máji v ČOV uskutočnil technický audit, ktorého cieľom bolo analyzovať aktuálny technický stav zariadenia. "Audit preukázal dosť závažné nedostatky a pochybenia. Vyplývajú z toho ďalšie kroky, ktoré sa budú musieť realizovať," vysvetlil Filipiak. Ako dodal, úrad tiež predĺžil nariadenie pre dodávateľa elektrickej energie o zabezpečení núdzovej dodávky elektriny do ČOV, aby nedošlo k zastaveniu jej prevádzky.



Problematická situácia v Nemeckej nastala začiatkom marca, keď spoločnosť PTCHEM z dôvodu nesolventnosti oznámila prerušenie prevádzky ČOV v areáli Petrochemy Dubová. ČOV čistí splaškové vody z miestnej časti Dubová, no zabezpečuje aj čistenie dažďovej vody z gudrónových jám, ktoré sa nachádzajú v areáli niekdajšej rafinérie.



Gudrónové jamy sú skládky odpadu, ktoré vznikli pri spracovaní ropy v areáli rafinérie minerálnych olejov v obci Nemecká. Tá svoju činnosť začala ako štátny podnik v roku 1938, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová. Okrem dvojice gudrónových jám v areáli podniku sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v katastri obce Predajná.