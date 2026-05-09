Mimoriadna situácia: V okrese sa vyskytuje africký mor ošípaných
V najbližších dňoch budú v areáli farmy realizované nevyhnutné sanačné práce.
Autor TASR
Lovča 9. mája (TASR) - V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na farme v katastri obce Lovča bola v sobotu od 6.00 h vyhlásená mimoriadna situácia na území okresu Žiar nad Hronom. Obec o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, v nadväznosti na prijaté veterinárne a bezpečnostné opatrenia budú v najbližších dňoch v areáli farmy realizované nevyhnutné sanačné práce, a to dezinfekcia priestorov farmy, demontáž drevených častí stavieb a zariadení, výrub nízkych drevín a porastov v areáli vrátane ich následnej likvidácie spaľovaním, ochranný postrek dezinfekčnými prostriedkami za pomoci dronov, ktorý je plánovaný v nasledujúcich dňoch.
„Upozorňujeme, že hoci bude postrek aplikovaný výlučne v areáli farmy, náletový plán dronov môže pri vykonávaní prác okrajovo zasahovať aj do blízkosti zastavaného územia obce, čo môže vyvolať zvýšenú pozornosť obyvateľov. Použitý postrek nie je škodlivý pre ľudí, domáce zvieratá ani voľne žijúce živočíchy a nepredstavuje zdravotné riziko pre obyvateľstvo. Prosíme občanov o rešpektovanie prijatých opatrení a obmedzenie pohybu v blízkosti dotknutého areálu počas vykonávania sanačných prác,“ vyzvala obec Lovča.
