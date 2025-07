Mimoriadna situácia v Prešove ostáva vyhlásená

Prešov 7. júla (TASR) - Mimoriadna situácia vyhlásená po pondelňajšej búrke ostáva v meste Prešov vyhlásená aj po druhom, večerom zasadnutí krízového štábu mesta Prešov, a to až do ukončenia záchranných prác. Práce na odstraňovaní následkov búrky prebiehali v pondelok do 22.00 h, pričom v prípade, že počas noci nedôjde k ďalším mimoriadnym okolnostiam, budú pokračovať v utorok (8. 7.) od 6.00 h. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



„Po dnešnej búrke v Prešove neevidujeme žiadne ujmy na zdraví obyvateľov mesta Prešov, už teraz je však evidentný veľký rozsah materiálnych škôd na majetku a zeleni. Poškodené boli strechy viacerých budov, spadnutých ostali desiatky stromov a konárov a poškodených evidujeme zatiaľ minimálne 15 áut. Škody máme hlásené z každej časti mesta,“ uviedol Hudák.



Ako povedal, bezprostredne po vyčíňaní živlu zasahovali okrem štátnych a dobrovoľných hasičov mesta Prešov aj mestskí a štátni policajti, ako aj zamestnanci Dopravného podniku mesta Prešov, spoločnosť Záhrada real či množstvo dobrovoľníkov z radov obyvateľov, ktorým mesto ďakuje.



„Ak sa v noci z pondelka na utorok nič mimoriadne neudeje, krízový štáb zasadne opäť v utorok ráno o 8.00 h, vyhodnotí doterajší priebeh a rozsah záchranných prác a určí ďalší postup. V priebehu utorka dodáme verejnosti informácie aj o nahlasovaní a riešení poistných udalostí,“ doplnil Hudák.



Mesto Prešov zasiahla v pondelok búrka s mimoriadne silným nárazovým vetrom. Pre popadané dreviny a strechy niektorých budov boli viaceré komunikácie neprejazdné. V meste zasadal krízový štáb a následne bola o 18.20 h vyhlásená mimoriadna situácia.