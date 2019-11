Mimoriadna situácia v Závadke n/Hronom pre záplavy trvá

Závadka nad Hronom 14. novembra (TASR) - Obyvatelia horehronskej obce Závadka nad Hronom sa spamätávajú z veľkej vody, ktorá zaliala dedinu v stredu (13. 11.) v skorých ranných hodinách a zaplavila okolo 20 rodinných domov, vytopila pivnice, záhrady aj prečerpávacie stanice čističky odpadových vôd.



Ako pre TASR konštatoval starosta Ján Tešlár, vo štvrtok na poludnie znížili tretí stupeň povodňovej aktivity na druhý, mimoriadna situácia v obci však stále trvá. Na počítanie škôd je vraj ešte priskoro.



Podľa Tešlára pršať prestalo okolo polnoci zo stredy na štvrtok, hasiči, profesionálni i dobrovoľní, boli počas noci stále na nohách a sú aj počas celého dňa. Čistili zanesené kanály a vpusty, aby voda odtekala a ďalej sa neupchávali. Pomáhajú miestnym obyvateľom s odčerpávaním vody z pivníc.



"Vodný tok Hron klesol doteraz približne o pol metra, ale ešte stále je vysoký. Teraz je u nás pod mrakom, no našťastie neprší. V piatok a cez víkend budeme pokračovať v odstraňovaní škôd, či už na rodinných domoch alebo cestách," dodal Tešlár s tým, že do začiatku budúceho týždňa by mali byť z najhoršieho vonku, nesmie však pršať.



Ako uvádzajú dobrovoľní hasiči zo Závadky nad Hronom na sociálnej sieti, prvú správu dostali v stredu nadránom okolo štvrtej hodiny, že došlo k zosuvu pôdy. Krátko po tom nasledovala výzva k zásahu na povodňovú situáciu. Spolupracovali s profesionálnymi hasičmi aj ich technikou a na pomoc im prišli i dobrovoľní hasiči z Heľpy, Šumiaca a Bacúcha.