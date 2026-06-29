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Mimoriadna udalosť na trati: Tieto vlaky meškajú zhruba hodinu
Podľa vyjadrenia hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka bola na trati nesprávne postavená vlaková cesta.
Autor TASR
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Trnovec nad Váhom 29. júna (TASR) - Železničná doprava na trati Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce v okrese Šaľa je od 11.15 h prerušená. Dôvodom je mimoriadna udalosť na trati. Vlaky jazdiace po tejto trati meškajú aktuálne zhruba hodinu.
Podľa vyjadrenia hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka bola na trati nesprávne postavená vlaková cesta. V úseku, kde sa jazdí len po jednej koľaji, zostali dva vlaky stáť zhruba kilometer vzdialené od seba. Prerušenie dopravy sa skončí po ukončení vyšetrovania prípadu políciou.
Počas mimoriadnej udalosti nedošlo k zraneniu cestujúcich ani zamestnancov, poškodená nebola ani železničná infraštruktúra.
Podľa vyjadrenia hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka bola na trati nesprávne postavená vlaková cesta. V úseku, kde sa jazdí len po jednej koľaji, zostali dva vlaky stáť zhruba kilometer vzdialené od seba. Prerušenie dopravy sa skončí po ukončení vyšetrovania prípadu políciou.
Počas mimoriadnej udalosti nedošlo k zraneniu cestujúcich ani zamestnancov, poškodená nebola ani železničná infraštruktúra.