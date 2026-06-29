Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. jún 2026Meniny má Peter a Pavol
< sekcia Regióny

Mimoriadna udalosť na trati: Tieto vlaky meškajú zhruba hodinu

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Podľa vyjadrenia hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka bola na trati nesprávne postavená vlaková cesta.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnovec nad Váhom 29. júna (TASR) - Železničná doprava na trati Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce v okrese Šaľa je od 11.15 h prerušená. Dôvodom je mimoriadna udalosť na trati. Vlaky jazdiace po tejto trati meškajú aktuálne zhruba hodinu.

Podľa vyjadrenia hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka bola na trati nesprávne postavená vlaková cesta. V úseku, kde sa jazdí len po jednej koľaji, zostali dva vlaky stáť zhruba kilometer vzdialené od seba. Prerušenie dopravy sa skončí po ukončení vyšetrovania prípadu políciou.

Počas mimoriadnej udalosti nedošlo k zraneniu cestujúcich ani zamestnancov, poškodená nebola ani železničná infraštruktúra.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z pondelka 29. na utorok 30. júna

NEBEZPEČNÉ HORÚČAVY: Záchranári za víkend evidujú 308 kolapsov z tepla

VIDEO: BOJ O ŽIVOTY: Záchranný tím odletel pomáhať do Venezuely

Na letisko treba prísť s predstihom, najmä ak je cesta mimo schengenu