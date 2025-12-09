< sekcia Regióny
MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli
Na trati sa oproti sebe ocitol osobný a nákladný vlak.
Autor TASR,aktualizované
Liptovský Hrádok 9. decembra (TASR) - Na Liptove v úseku Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok došlo v utorok na železnici k mimoriadnej udalosti. Na trati sa oproti sebe ocitol osobný a nákladný vlak. Zastavili niekoľko desiatok metrov od seba, k zrážke nedošlo. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček pre TASR uviedol, že vlaku Ex 609 sa podarilo bezpečne zastaviť pred oproti idúcim nákladným vlakom.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pre TASR spresnili, že v utorok o 11.20 h v úseku medzi Železničnou stanicou Liptovský Hrádok a Liptovským Mikulášom nákladný vlak Nex 49730 (ZSSKC) vošiel na 1. traťovú koľaj, v tom čase obsadenú vlakom Ex 609.
"Okamžite po vzniku tejto situácie sa vykonali opatrenia na zamedzenie potenciálnych následkov tejto mimoriadnej udalosti. Obidva vlaky boli zastavené približne 20 metrov od seba," skonštatovali zo ŽSR s tým, že od 12.45 h bola prevádzka opäť spustená po 2. traťovej koľaji a príčina udalosti je v procese vyšetrovania.
Okolnosti prípadu súvisia podľa Bačeka s riadením vlakovej dopravy v kompetencii manažéra železničnej infraštruktúry.
ZSSK na sociálnej sieti informuje, že v dôsledku tejto udalosti niektoré vlaky meškajú alebo sú odrieknuté. "Upozorňujeme cestujúcich, že v dôsledku tejto mimoriadnosti môže dochádzať k meškaniam vlakov na dotknutej trati. Cestujúcich prosíme, aby pri plánovaní cesty sledovali aktuálne informácie o prevádzke na našich komunikačných kanáloch," uviedol Baček.
