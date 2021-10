Mimoriadne opatrenia k Dušičkám v Trnave nebudú

Trnava 21. októbra (TASR) – Keďže sa okres Trnava bude podľa COVID automatu do 31. októbra nachádzať stále v oranžovej farbe, nepripravuje mesto Trnava na cintorínoch k Dušičkám žiadne mimoriadne opatrenia. Uctiť si pamiatku blízkych na všetkých štyroch pohrebiskách bude až do 10. novembra možné vždy od 7.00 do 22.00 h. Informovala o tom hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.



„V uplynulých dňoch prebiehali na cintorínoch v správe mesta prípravy na zvýšenú návštevnosť. Aj počas sviatkov sú naplánované služby zamestnancov cintorínskych služieb tak, aby bola zabezpečená operatívna likvidácia odpadov, upratovanie, monitorovanie a riešenie krízových situácií i zabezpečenie protipožiarnej kontroly a pomoci občanom,“ uviedla hovorkyňa. Na parkovanie pri cintorínoch je možné využívať len parkoviská a vyznačené plochy tak ako aj v predchádzajúcich rokoch a, samozrejme, je potrebné rešpektovať dopravné značenie. Dopravu bude ako každý rok usmerňovať hliadka dopravnej polície. Pri cintorínoch bude posilnené hliadkovanie mestskej polície.



„Režim od 1. novembra zatiaľ nie je známy. V prípade zhoršenej epidemickej situácie sa však predpokladá, že nebude pohyb návštevníkov cintorínov obmedzený, keďže ide o vonkajšie priestory. Samozrejme, bude sa postupovať podľa platných nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave,“ doplnila Majtánová.