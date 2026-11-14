< sekcia Regióny
Mimoriadne udalosti na Spiši obmedzujú dopravu na železničnej trati
TASR o tom informovali z odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s tým, že ani jednu z týchto udalostí nespôsobila ZSSK.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 14. novembra (TASR) - Železničnú dopravu na hlavnej trati medzi Bratislavou a Košicami v sobotu výrazne ovplyvňujú dve mimoriadne udalosti na Spiši - lom koľaje v úseku Spišská Nová Ves - Markušovce a nehoda nákladného vlaku s cestným motorovým vozidlom na železničnom priecestí. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s tým, že ani jednu z týchto udalostí nespôsobila ZSSK.
V dôsledku obmedzenej priechodnosti trate vznikajú zdržania vlakov diaľkovej aj regionálnej dopravy. Ich dosah sa môže prejaviť aj na ďalších spojoch vrátane vlakov, ktoré priamo neprechádzajú dotknutým úsekom.
„ZSSK prijíma operatívne opatrenia na zabezpečenie pokračovania dopravy. Pri expresoch Ex 505 a Ex 610 upravuje jazdu tak, aby ich súpravy mohli zabezpečovať spojenia v prejazdných úsekoch trate. Súpravy sa preto obracajú v staniciach Spišská Nová Ves a Spišské Vlachy. V úseku Spišská Nová Ves - Spišské Vlachy ZSSK zabezpečuje náhradnú autobusovú dopravu,“ uviedli z odboru komunikácie ZSSK a doplnili, že prioritou je dostať cestujúcich do cieľových staníc a čo najviac zmierniť dosahy mimoriadnych udalostí. Organizáciu dopravy priebežne prispôsobuje aktuálnej situácii a možnostiam prevádzky na trati.
„Cestujúcim odporúčame počítať s možným zdržaním aj pri nadväzujúcich spojeniach, pred cestou si overiť informácie o svojom vlaku a riadiť sa pokynmi vlakového personálu. Informácie poskytuje aj kontaktné centrum ZSSK na čísle 18 188,“ uvádza odbor komunikácie ZSSK.
V dôsledku obmedzenej priechodnosti trate vznikajú zdržania vlakov diaľkovej aj regionálnej dopravy. Ich dosah sa môže prejaviť aj na ďalších spojoch vrátane vlakov, ktoré priamo neprechádzajú dotknutým úsekom.
„ZSSK prijíma operatívne opatrenia na zabezpečenie pokračovania dopravy. Pri expresoch Ex 505 a Ex 610 upravuje jazdu tak, aby ich súpravy mohli zabezpečovať spojenia v prejazdných úsekoch trate. Súpravy sa preto obracajú v staniciach Spišská Nová Ves a Spišské Vlachy. V úseku Spišská Nová Ves - Spišské Vlachy ZSSK zabezpečuje náhradnú autobusovú dopravu,“ uviedli z odboru komunikácie ZSSK a doplnili, že prioritou je dostať cestujúcich do cieľových staníc a čo najviac zmierniť dosahy mimoriadnych udalostí. Organizáciu dopravy priebežne prispôsobuje aktuálnej situácii a možnostiam prevádzky na trati.
„Cestujúcim odporúčame počítať s možným zdržaním aj pri nadväzujúcich spojeniach, pred cestou si overiť informácie o svojom vlaku a riadiť sa pokynmi vlakového personálu. Informácie poskytuje aj kontaktné centrum ZSSK na čísle 18 188,“ uvádza odbor komunikácie ZSSK.