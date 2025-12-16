< sekcia Regióny
Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva v Banskej Bystrici k MHD nebude
O predĺžení zmluvy so spoločnosťou SAD Zvolen, ktorá v Banskej Bystrici zabezpečuje MHD, sa diskutovalo i na zasadnutí MsZ v prvej polovici decembra.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. decembra (TASR) - Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) v Banskej Bystrici, na ktorom sa malo rozhodovať o predĺžení zmluvy so spoločnosťou SAD Zvolen zabezpečujúcou mestskú hromadnú dopravu (MHD), sa v stredu (17. 12.) neuskutoční. Rokovania s dopravcom o nákupe nových vozidiel a podmienkach prípadného predĺženia zmluvy naďalej pokračujú. Pre TASR to uviedla hovorkyňa primátora mesta Zdenka Marhefková.
„Vzhľadom na to, že rokovania vedenia mesta s dopravcami pokračujú, v tejto chvíli nie je k dispozícii finálny materiál, o ktorom by mali poslanci rozhodovať na zasadnutí mimoriadneho MsZ,“ vysvetlila hovorkyňa s tým, že prijatie konkrétneho rozhodnutia očakáva samospráva v januári. V pondelok (15. 12.) sa na pôde mesta malo konať aj zasadnutie Komisie MsZ pre dopravu, verejný poriadok a bezpečnosť. Zasadnutie sa nakoniec uskutoční v stredu, poslancom na ňom budú poskytnuté priebežné informácie.
O predĺžení zmluvy so spoločnosťou SAD Zvolen, ktorá v Banskej Bystrici zabezpečuje MHD, sa diskutovalo i na zasadnutí MsZ v prvej polovici decembra. Predĺžiť aktuálnu zmluvu o štyri roky, a to do roku 2034, navrhuje podľa primátora mesta Jána Noska dopravca, dôvodom má byť nákup nových autobusov a trolejbusov z európskych fondov a s tým súvisiace nastavenie odpisového obdobia na osem rokov.
Proti predĺženiu zmluvy so súčasným dopravcom sa postavila časť mestských poslancov i občiansky aktivista Matej Bučko, v utorok spustili i nesúhlasnú petíciu. Okrem obáv o súlad s európskymi pravidlami pri predlžovaní zmlúv týkajúcich sa služieb vo verejnom záujme argumentujú aj aktuálnym stavom MHD či porušeniami zmluvy zo strany dopravcu. Mesto si pre porušenie zmluvných podmienok môže nárokovať pokutu, urobiť tak ale musí do konca tohto roka.
„Mesto vníma pozitívne každú aktivitu obyvateľov, ktorým ide o skvalitnenie akýchkoľvek služieb vrátane MHD,“ uviedla v reakcii na petičnú akciu Marhefková. V súvislosti s porušením zmluvy zo strany dopravcu skonštatovala, že mesto si bude nárokovať zmluvnú pokutu, o podrobnostiach plánuje samospráva informovať v najbližších dňoch.
„Vzhľadom na to, že rokovania vedenia mesta s dopravcami pokračujú, v tejto chvíli nie je k dispozícii finálny materiál, o ktorom by mali poslanci rozhodovať na zasadnutí mimoriadneho MsZ,“ vysvetlila hovorkyňa s tým, že prijatie konkrétneho rozhodnutia očakáva samospráva v januári. V pondelok (15. 12.) sa na pôde mesta malo konať aj zasadnutie Komisie MsZ pre dopravu, verejný poriadok a bezpečnosť. Zasadnutie sa nakoniec uskutoční v stredu, poslancom na ňom budú poskytnuté priebežné informácie.
O predĺžení zmluvy so spoločnosťou SAD Zvolen, ktorá v Banskej Bystrici zabezpečuje MHD, sa diskutovalo i na zasadnutí MsZ v prvej polovici decembra. Predĺžiť aktuálnu zmluvu o štyri roky, a to do roku 2034, navrhuje podľa primátora mesta Jána Noska dopravca, dôvodom má byť nákup nových autobusov a trolejbusov z európskych fondov a s tým súvisiace nastavenie odpisového obdobia na osem rokov.
Proti predĺženiu zmluvy so súčasným dopravcom sa postavila časť mestských poslancov i občiansky aktivista Matej Bučko, v utorok spustili i nesúhlasnú petíciu. Okrem obáv o súlad s európskymi pravidlami pri predlžovaní zmlúv týkajúcich sa služieb vo verejnom záujme argumentujú aj aktuálnym stavom MHD či porušeniami zmluvy zo strany dopravcu. Mesto si pre porušenie zmluvných podmienok môže nárokovať pokutu, urobiť tak ale musí do konca tohto roka.
„Mesto vníma pozitívne každú aktivitu obyvateľov, ktorým ide o skvalitnenie akýchkoľvek služieb vrátane MHD,“ uviedla v reakcii na petičnú akciu Marhefková. V súvislosti s porušením zmluvy zo strany dopravcu skonštatovala, že mesto si bude nárokovať zmluvnú pokutu, o podrobnostiach plánuje samospráva informovať v najbližších dňoch.