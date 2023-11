Mimoriadne zastupiteľstvo upravilo zásady konania trnavského referenda

Trnava 27. novembra (TASR) - Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Trnava o konaní miestneho referenda dostalo definitívnu podobu na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MZ). Poslanci schválili zmeny v bode času rokovania, ktoré určili na spravidla v sobotu od 7.00 do 20.00 h. Išlo o druhé mimoriadne rokovanie MZ v tomto volebnom období.



Radnica považuje navrhnutý čas za dostatočný na výkon miestneho referenda na území mesta, mestská rada tým odôvodnila aj zamietnutie podanej pripomienky k VZN na ponechanie doterajšieho času do 22.00 h. Návrh nového VZN bol podľa mesta pripravený z dôvodu zosúladenia právnej úpravy v podmienkach mesta Trnava s platnou legislatívou.



O vyhlásenie referenda sa usiluje skupina aktivistov, ktorí doručili na radnicu viac ako 19.000 podpisov petičnej akcie proti súčasnej podobe parkovacej politiky. Miestne referendum k podmienkam parkovania na území mesta Trnava by mali vyhlásiť poslanci na svojej decembrovej schôdzi, samotné hlasovanie by malo byť do 90 dní, pravdepodobne v polovici januára.