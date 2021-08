Schôdza mimoriadneho zastupiteľstva v Trnave bude online formou

Trnava 18. augusta (TASR) – V poradí piate mimoriadne mestské zastupiteľstvo v aktuálnom volebnom období zvolal na utorok 24. augusta primátor Trnavy Peter Bročka. Uskutoční sa formou online rokovania. Informuje o tom mesto na svojom webe.



Dôvodom schôdze je schválenie splnenia podmienok žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu pre materskú školu na Spojnej ulici a odsúhlasenie spolufinancovania projektu rekonštrukcie jej areálu a budov.



V nateraz nefunkčnom areáli na Spojnej ulici sú štyri pavilóny, v ktorých bude päť škôlkarských tried pre asi 115 detí a v jednom pavilóne zázemie so stravovacou jednotkou. Objekt kúpilo mesto od Slovenských elektrární pred viac ako troma rokmi za 785.000 eur s možnosťou uhrádzania sumy v ročných splátkach až do roku 2022. V apríli tohto roku radnica vyhlásila verejné obstarávania na dodávateľa prác obnovy budov a vonkajších priestorov. V rámci projektu na prispôsobenie na zmenu klímy nebude škôlka odkanalizovaná, voda bude zadržiavaná pomocou retenčných vrtov.