Mimoriadnu situáciu po zosuve zatiaľ mesto Handlová neodvolalo

Handlová 9. augusta (TASR) - Mesto Handlová zatiaľ neodvolalo mimoriadnu situáciu po náhlom zlyhaní stavebnej konštrukcie na stavbe obchodného centra na Okružnej ulici, ku ktorému došlo koncom júna. Investor na stavbe naďalej zabezpečuje sanačné práce. TASR o tom v stredu po siedmom zasadnutí krízového štábu informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Sanačné práce by mali ukončiť predbežne do konca septembra, závisieť to bude od klimatických podmienok. "Investor pokračuje podľa odporúčaní odborníkov. Všetky úkony sa robia v súlade so stavebným zákonom," uviedla Paulínyová.



Investor už podľa nej zrealizoval inklinometrické a piezometrické merania, zabezpečuje tiež prostredníctvom odborne spôsobilej osoby dodatočný inžiniersko-geologický prieskum, ktorý bude trvať niekoľko mesiacov. Rovnako zrealizoval sanáciu poškodených drevín. Od 1. augusta Železnice Slovenskej republiky obnovili dopravu na úseku Chrenovec - Handlová, ktorú prerušili pre zosuv svahu na koľajisko.



Udalosť vyšetruje polícia, a to ako prečin všeobecného ohrozenia.