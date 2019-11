Mimoriadny snem sprevádza protest nespokojných rybárov

Žilina 23. novembra (TASR) – Odvolanie tajomníka Rady Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Ľuboša Javora, zmena stanov a voľba nového tajomníka sú hlavnými bodmi sobotného mimoriadneho Snemu SRZ v Žiline. Delegátmi snemu sú takmer 240 predstavitelia rybárskych organizácií z celého Slovenska, program snemu schválili delegáti po viac ako hodinovom rokovaní.



Podľa prezidenta SRZ Emanuela Seemanna po tom, ako disciplinárna komisia SRZ pozastavila výkon funkcie Javorovi, nemá rybársky zväz už niekoľko mesiacov druhého štatutára. Jediným štatutárnym zástupcom SRZ je práve Seemann.



Problémy v SRZ vyvrcholili predajom rybárskeho hospodárstva v Považskej Bystrici. „Predaj rybárskeho strediska v Považskej Bystrici nie je do dnešného dňa vyriešený, Slovenskému rybárskemu zväzu hrozí veľká strata. Popri tom, ako sme riešili rybníky v Považskej Bystrici, vyplávali na povrch ďalšie veci. To treba dať do poriadku,“ povedal pre TASR Seemann.



Súčasťou snemu bude v prípade odvolania Javora aj voľba nového tajomníka Rady SRZ. Prezident ešte pred začiatkom rokovania snemu nevedel, koľko kandidátov sa na post tajomníka prihlási. „Právnici nás upozornili, že každý má mať možnosť byť volený, preto môžu delegáti navrhnúť kandidáta počas snemu,“ zdôraznil prezident.



Pred hotelom, v ktorom sa snem koná, sa zišlo asi pol stovky protestujúcich rybárov, ktorí prejavujú nespokojnosť s dianím s rybárskom zväze. Zhromaždenie rybárov je vôbec prvým protestným podujatím radových členov SRZ. Protestujúci vyvesili pod oknami rokovacej sály transparenty s nápismi Chceme slušný rybársky zväz bez korupcie, Žiadame transparentné financovanie či Prestaňte okrádať rybárov.



„V SRZ je široká škála problémov, nové a nové pribúdajú a vo všetkom absentuje to rybárstvo. Počúvame len o menách, kto je lepší, kto horší, kto kradne viac a kto menej. Okrem odvolania tajomníka požadujeme odvolanie disciplinárnej a kontrolnej komisie a zvolenie nových členov a vytvorenie kontrolnej skupiny, kde by boli aj nezávislí zástupcovia, ktorí by mohli dozerať na dianie. Rovnako požadujeme zmeniť spôsob voľby do Rady SRZ,“ povedal jeden z organizátorov protestu Peter Božík s tým, že ak so svojimi požiadavkami neuspejú dnes, budú pokračovať v protestných akciách.



Turbulencie vo vedení SRZ sa začali po tom, ako SRZ predal žilinskej spoločnosti MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok prešiel na list vlastníctva spoločnosti, SRZ však stále nemá a v zmysle zmluvy ani tak skoro mať nebude peniaze za predaj. Vtedajší štatutári SRZ (tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš – pozn. TASR) podpísali v novembri minulého roku zmluvu, ktorá je pre SRZ nevýhodná a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenená.



Osem funkcionárov SRZ z Trenčianskeho kraja podalo 27. mája na Krajskú prokuratúru (KP) v Žiline oznámenie vo veci podozrenia na spáchanie trestného činu. KP Žilina odstúpila oznámenie Okresnej prokuratúre (OP) Žilina. Prokurátor OP Žilina 10. júna odovzdal oznámenie na vybavenie Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru (KR PZ) Žilina, odboru kriminálnej polície, ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a podozrenie z obzvlášť závažného zločinu podvodu.



Ako TASR informovala hovorkyňa KR PZ v Žiline Jana Balogová, vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Žiline po vyhodnotení získaných dôkazov začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.



„Do dnešného dňa nebolo vo veci vznesené obvinenie konkrétnej osobe, vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony za účelom získania dôkazného bremena pre ďalšie meritórne rozhodnutie,“ doplnila hovorkyňa.