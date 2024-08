Mimoriadny výbor ku kardiologickému oddeleniu v Trenčíne bude v utorok

Bratislava 2. augusta (TASR) - Mimoriadny parlamentný výbor pre zdravotníctvo k aktuálnej situácii na kardiologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sa uskutoční v utorok (6. 8.). Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Národnej rady (NR) SR. O zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru požiadali opoziční poslanci, podľa ktorých je zdravotná starostlivosť v regióne ohrozená.



Šéf zdravotníckeho výboru Vladimír Baláž (Smer-SD) deklaroval, že je v osobnom spojení s Ministerstvom zdravotníctva SR aj s vedením nemocnice. "Z toho dôvodu pokladám stanovisko opozičných strán len za stanovisko politické, ktoré nie je opreté o žiadne fakty," uviedol pre TASR. Zároveň podotkol, že rezort aj vedenie nemocnice o situácii jasne komunikovali.



Poukázal takisto na to, že ide o pomaly sa rozbiehajúce oddelenie, ktoré ešte ani nemá rozhodnutie v rámci optimalizácie siete nemocníc (OSN). "Robí sa len ako doplnkový program. Robia tam počas pracovného dňa aj intervenčné kardiologické výkony (katetrizácie srdcových ciev). Od založenia oddelenia sa vážne stavy počas dňa a všetky počas mimopracovného času vozia a vozili do Kardiocentra Nitra a Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Banská Bystrica," ozrejmil Baláž.



Dodal, že v rámci kardiologického programu v SR je iste potrebné mať v každej krajskej nemocnici pracovisko, ktoré zabezpečuje kardiologickú a aj intervenčnú starostlivosť. Podotkol, že jej rozsah určuje OSN. "Z uvedeného jasne vyplýva, že vedenie nemocnice v Trenčíne pracuje na vytvorení takéhoto pracoviska. Má svoje predstavy a svoju zodpovednosť," skonštatoval.



Opoziční poslanci NR SR Oskar Dvořák (PS), Tomáš Szalay (SaS) a Peter Stachura (KDH) kritizujú súčasnú situáciu na kardiológii spojenú s výpoveďami lekárov. Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia Michal Plesník mal podľa nich odvolať primára oddelenia bez udania dôvodu, čo malo podľa nich viesť k výpovediam ďalších lekárov. Pacienti v regióne Trenčína podľa nich nemajú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) aj trenčianska nemocnica tvrdenia o kolapse oddelenia odmietli. Oddelenie je podľa nemocnice funkčné a jeho chod je plynule zabezpečený.