Mimoriadny výrub stromov v Prešove obmedzí MHD na Čiernom moste

Prešov 11. apríla (TASR) - V Prešove sa v sobotu (12. 4.) na Masarykovej ulici uskutoční mimoriadny výrub stromov v úseku medzi zastávkami mestskej hromadnej dopravy (MHD) Veľká pošta - Čierny most v smere na Železničnú stanicu. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, ide o dreviny, pri ktorých je riziko, že sa ulomia alebo rozpadnú.



„To môže vážne ohroziť bezpečnosť chodcov, ale aj trakčného vedenia pre trolejbusy. Každý takýto zásah je však v meste Prešov nahrádzaný novou výsadbou minimálne v rozsahu výrubu,“ doplnil hovorca.



Práce, ktoré sú naplánované od 6.00 h do 15.00 h, si vyžadujú vypnutie elektrickej energie na trakčnom vedení, ktoré zabezpečuje prevádzku trolejbusovej dopravy. Po ich skončení bude vedenie opäť pripojené k elektrickej sieti, čím sa obnoví bežná premávka trolejbusov.



Zastávka MHD Čierny most zostane v prevádzke, no bude dočasne obsluhovaná iba z polovice. „Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie z dôvodu blízkosti stromu, ktorý bude vyrúbaný,“ uviedol Hudák s tým, že cestujúcich prosia o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť počas realizácie prác.