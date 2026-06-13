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Minerály, skameneliny a šperky zaplnia v sobotu pavilón v Košiciach
Po rokoch mení výstava miesto konania z priestorov Strednej priemyselnej školy (SPŠ) dopravnej na Hlavnej ulici a presúva sa do areálu UVLF v Košiciach.
Autor TASR
Košice 13. júna (TASR) - Mineralogický klub Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach organizuje 33. medzinárodnú predajnú výstavu minerálov, skamenelín a šperkov. Uskutoční sa v sobotu v priestoroch univerzity na Komenského ulici. Popri burze minerálov, fosílií a šperkov ponúkne aj vystúpenie sokoliarov. Na podujatie sa prihlásilo 28 vystavovateľov zo Slovenska a z Maďarska. TASR o tom informovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.
Po rokoch mení výstava miesto konania z priestorov Strednej priemyselnej školy (SPŠ) dopravnej na Hlavnej ulici a presúva sa do areálu UVLF v Košiciach.
„Dôvod bol veľmi prozaický - dlhoročný organizátor skončil svoje pôsobenie na pôde dopravnej priemyslovky a naša univerzita, v ktorej pôsobí Mineralogický klub UVLF, ponúkla spoluprácu. Sme radi, že sa túto akciu podarilo zachrániť, a veríme, že priaznivci neživej prírody si nájdu cestu do nových priestorov uprostred krásnej živej prírody univerzitného areálu,“ uviedol predseda organizačného výboru a garant Mineralogického klubu UVLF v Košiciach Peter Popelka.
Ako povedala Bobriková, pamätníci v 70. rokoch zažili prvú burzu v Prešove, neskôr aj v Košiciach. Známe košické burzy minerálov sa po Nežnej revolúcii začali organizovať vo Východoslovenskom múzeu, neskôr našli zázemie na Technickej univerzite Košice a na SPŠ dopravnej.
„Generácia aktívnych zberateľov zažila časy, keď na Slovensku fungovala ťažobná činnosť a svoje zbierky rozširovali nálezmi v teréne. Dnes je situácia iná, ale niektoré lokality sa otvárajú nanovo a amatérski mineralógovia na východe Slovenska stále objavujú bohatstvo Slovenského Rudohoria, Čiernej hory či Slanských vrchov. Na burzách sa objavujú kamene zo zbierok, ktoré sa po ukončení ťažby dnes už nedajú nájsť. Vystavovatelia ponúkajú aj estetické, brúsené či leštené kamene a prezentuje sa aj skupina výrobcov šperkov z minerálov. Každý si tu niečo nájde. Výstava môže byť navyše pre deti a mládež inšpiráciou k hlbšiemu záujmu o prírodné vedy,“ dodal Popelka.
Na miesto konania - do areálu UVLF na Komenského ulici - sa návštevníci dostanú električkami číslo č. 1, 2, 6 - zastávka Havlíčkova.
Mineralogický klub UVLF v Košiciach podujatie pripravuje spolu s partnermi - Východoslovenským múzeom (VSM) v Košiciach, Mineralogickým klubom VSM, OZ Preshowminerals a s podporou Košického samosprávneho kraja.
Po rokoch mení výstava miesto konania z priestorov Strednej priemyselnej školy (SPŠ) dopravnej na Hlavnej ulici a presúva sa do areálu UVLF v Košiciach.
„Dôvod bol veľmi prozaický - dlhoročný organizátor skončil svoje pôsobenie na pôde dopravnej priemyslovky a naša univerzita, v ktorej pôsobí Mineralogický klub UVLF, ponúkla spoluprácu. Sme radi, že sa túto akciu podarilo zachrániť, a veríme, že priaznivci neživej prírody si nájdu cestu do nových priestorov uprostred krásnej živej prírody univerzitného areálu,“ uviedol predseda organizačného výboru a garant Mineralogického klubu UVLF v Košiciach Peter Popelka.
Ako povedala Bobriková, pamätníci v 70. rokoch zažili prvú burzu v Prešove, neskôr aj v Košiciach. Známe košické burzy minerálov sa po Nežnej revolúcii začali organizovať vo Východoslovenskom múzeu, neskôr našli zázemie na Technickej univerzite Košice a na SPŠ dopravnej.
„Generácia aktívnych zberateľov zažila časy, keď na Slovensku fungovala ťažobná činnosť a svoje zbierky rozširovali nálezmi v teréne. Dnes je situácia iná, ale niektoré lokality sa otvárajú nanovo a amatérski mineralógovia na východe Slovenska stále objavujú bohatstvo Slovenského Rudohoria, Čiernej hory či Slanských vrchov. Na burzách sa objavujú kamene zo zbierok, ktoré sa po ukončení ťažby dnes už nedajú nájsť. Vystavovatelia ponúkajú aj estetické, brúsené či leštené kamene a prezentuje sa aj skupina výrobcov šperkov z minerálov. Každý si tu niečo nájde. Výstava môže byť navyše pre deti a mládež inšpiráciou k hlbšiemu záujmu o prírodné vedy,“ dodal Popelka.
Na miesto konania - do areálu UVLF na Komenského ulici - sa návštevníci dostanú električkami číslo č. 1, 2, 6 - zastávka Havlíčkova.
Mineralogický klub UVLF v Košiciach podujatie pripravuje spolu s partnermi - Východoslovenským múzeom (VSM) v Košiciach, Mineralogickým klubom VSM, OZ Preshowminerals a s podporou Košického samosprávneho kraja.