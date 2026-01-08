< sekcia Regióny
Minibus na Skalku bude premávať počas víkendov aj jarných prázdnin
Autor TASR
Kremnica 8. januára (TASR) - Na Skalku pri Kremnici bude minibus premávať aj po vianočných prázdninách. Dopravu, ktorú zabezpečuje mesto Kremnica, môžu záujemcovia využívať počas víkendov a tiež jarných prázdnin. Informovalo o tom mesto Kremnica.
Ako uviedlo, do strediska premáva dodávka s kapacitou osem ľudí, v prípade potreby sa otočí viackrát. Cestujúci si môžu zakúpiť jednosmerný alebo obojsmerný lístok.
Do lyžiarskeho strediska odchádza minibus z parkoviska Jeleň o 10.00 h, 11.00 h, 13.00 h a 15.00 h. Zo Skalky sú jeho odchody do Kremnice naplánované o 10.30 h, 11.30 h, 13.30 h a 15.30 h.
Skalka pri Kremnici sa nachádza vo výške 1220 metrov nad morom. Návštevníkom ponúka približne 100 kilometrov lyžiarskych bežeckých tratí rôznej náročnosti. Nachádza sa tam tiež známe lyžiarske stredisko.
